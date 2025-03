Ruziënde immomakelaars voor rechter na klacht ‘huurmoord door Tsjetsjenen’

Twee immomakelaars uit de regio van Oostduinkerke stonden voor de strafrechter na een trieste escalatie van een lang aanslepende vete. Daarbij werd de ene makelaar door de ander voor de rechter gebracht omdat hij ervan beschuldigd wordt de roddel te hebben verspreid dat de ander ‘een huurmoord door Tsjetsjenen’ te hebben geregeld, waar dan weer een klacht voor werd ingediend. Een lasterlijke aangifte, volgens de burgerlijke partij. “Dit is niets meer dan een afrekening tussen immobiliënmakelaars, wij vragen zelf de vrijspraak”, zegt het parket.

De ruzie tussen beide heren sleept al jaren aan en brengt ons terug naar de sjieke wijk Witte Burg in Oostduinkerke. Daar werd een onroerend goed voor een mooie prijs verkocht aan een projectontwikkelaar door de ene immomakelaar, maar dat wekte jaloezie op bij de ander. “Daarop tekende hij niet alleen bezwaar aan, maar hij ging stemmen ronselen in de Witte Burg om hetzelfde te doen. Want dat typeert hem: als hij zijn zin niet krijgt, gaat hij ver.”

Triest schouwspel

Wat volgde was een nogal triest schouwspel met een lasterlijke brief naar het BIV en uiteindelijk een klacht bij de onderzoeksrechter in 2023. “Wij vinden dat het gaat om een lasterlijke aangifte. De beklaagde ging gaan rondbazuinen dat mijn cliënt zogezegd een huurmoord met Tsjetsjenen op hem besteld had. Een roddel om hem in een slecht daglicht te stellen.” Er werd 1.000 euro schadevergoeding gevraagd. Zowel de beklaagde als het openbaar ministerie vragen de vrijspraak. “Dit is niets meer dan een afrekening tussen immobiliënmakelaars waar wij de vrijspraak voor vragen.” Vonnis op 8 april. (JH)