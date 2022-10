Ruzie loopt uit de hand: Oostendenaar bedreigt overbuur met keukenmessen

Een 45-jarige Oostendenaar riskeert een voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van een huisgenoot van zijn overbuur en poging tot doodslag op dezelfde man. F.L. stormde na een dispuut op het slachtoffer af met twee grote keukenmessen in zijn hand.

De Oostendse politie werd op 4 juni vorig jaar rond 11 uur een eerste keer opgebeld door F.L. De Oostendenaar had problemen met W.C., een huisgenoot van zijn overbuurman die zijn spullen bij hem mocht stockeren. Volgens F.L. kreeg hij een vuistslag van het latere slachtoffer. De politie kon de situatie bedaren, maar werd een half uur later opnieuw opgeroepen.

Dit keer was de situatie helemaal uit de hand gelopen. Na een nieuwe discussie was F.L. twee grote keukenmessen gaan halen in zijn appartement. Hij stormde met de messen af op W.C., die zich intussen had teruggetrokken in de centrale hal van het appartementsgebouw aan de overkant van de straat.

Deur gesloten

“Omdat de glazen toegangsdeur gesloten was, geraakte de beklaagde niet tot bij het slachtoffer”, vertelde procureur Joke Vandegehuchte. “Hij richtte de messen wel op hem en maakte een teken ter hoogte van de hals. Na de bedreigingen keerde de beklaagde terug naar zijn appartement. Bij de aankomst van de politie verklaarde hij dat hij de bedoeling had gehad om het slachtoffer te steken.”

F.L. zou op het moment van de feiten onder invloed geweest zijn van cocaïne. Het parket vervolgde de man voor doodsbedreigingen en poging tot doodslag. De procureur vorderde een voorwaardelijke celstraf. Volgens de verdediging vertoonde het slachtoffer pestgedrag.

“Hij haalde het bloed vanonder de nagels van mijn cliënt”, pleitte de advocaat van F.L. “Vreemd genoeg begon hij tijdens de feiten te filmen. Op de beelden is te horen dat hij mijn cliënt zelfs dan nog bleef uitdagen.” De poging tot doodslag werd betwist. “Indien hij echt de bedoeling had gehad om het slachtoffer te doden, zou die deur hem niet tegengehouden hebben.” Vonnis op 22 november. (SDV)