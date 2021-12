Ruim vier jaar na zware rellen in Sint-Andries: 21 hooligans van Club Brugge en ADO Den Haag verschijnen voor rechter

In de Brugse rechtbank staan 21 mannen terecht voor hun aandeel in de zware rellen na de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp in 2017. Het gaat om 14 supporters van Club Brugge en zeven van het ‘bevriende’ ADO Den Haag. Bij de schermutselingen raakten twaalf agenten gewond.

Op 22 oktober 2017 stonden Club Brugge en Antwerp na lange tijd nog eens tegenover elkaar in de competitie. Na de beladen wedstrijd, die met 1-0 gewonnen werd door blauw-zwart, kwam het tot zware rellen in de buurt van het Jan Breydelstadion.

Langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries gooiden hooligans met straatmeubilair, boompjes en stenen naar de politie, die massaal aanwezig was. De relschoppers veroorzaakten ook heel wat schade aan voertuigen en woningen. Ze staken zelfs de Vespa van een invalide schoenmaker in brand en gooiden met een baksteen tegen het hoofd van een commissaris. In totaal raakten liefst twaalf agenten gewond en zeven van hen waren een tijdlang arbeidsonbekwaam.

Dankzij camerabeelden

Dankzij camerabeelden, gemaakt door onder meer een politiehelikopter, konden heel wat relschoppers geïdentificeerd worden. Ruim vier jaar later verschenen maandag uiteindelijk 21 beklaagden voor de correctionele rechtbank in Brugge. Het gaat om 14 hooligans van Club Brugge en zeven van de bevriende Nederlandse voetbalclub ADO Den Haag. Die laatste waren speciaal naar Brugge afgezakt om hun Club-collega’s ‘bijstand’ te verlenen.

Een van de beklaagden is notoir Club-hooligan Björn F. (39). Hij werd al meermaals veroordeeld voor geweld en maakte deel uit van de bende hooligans die in november 2015 enkele Italiaanse supporters van Napoli aanviel op de Brugse Eiermarkt.

Geen onbekend bij het gerecht

Ook Kevin D. (33) is geen onbekende. Tijdens het onderzoek naar de rellen troffen de speurders op zijn gsm lugubere beelden aan die hij maakte tijdens zijn job als grafdelver. Dat leverde hem eerder al een veroordeling op voor grafschennis.

De beklaagden staan terecht voor gewapende weerspannigheid, opzettelijke slagen en verwondingen, vernielingen en bendevorming.

Uitgesteld tot oktober 2022

De Club-hooligans zijn vooral West-Vlamingen uit onder meer Brugge, Roeselare, Loppem, Oostende, Ieper en Oostkamp. Maar er zijn ook beklaagden uit Antwerpen, Maldegem, Aalst en Hamme. De zaak werd maandag ingeleid en meteen uitgesteld naar 3 oktober volgend jaar. De politiezones Het Houtsche en Arro Ieper, stad Brugge en meerdere politieagenten stelden zich burgerlijke partij in de zaak. (AFr)