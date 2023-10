Ruim anderhalf jaar cel voor dakloze die kampeert in huis van man met dementie

De 39-jarige Tommy D. is in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van één jaar én een celstraf van 7 maanden voor verschillende feiten. Hij brak binnen in een huis van een man met dementie, sliep er en stal er verschillende spullen.

Een relatiebreuk zorgde ervoor dat de man herviel in zijn speedverslaving. Daardoor raakte hij dakloos en was hij op zoek naar een plaats om de nacht door te brengen. Zo klonk het excuus van Tommy D. (39). Dat hij daarvoor inbrak in een huis in Menen én er op de koop toe aan de haal ging met antieke spullen, dat was een ander verhaal.

Het was de kleinzoon van de eigenaar die met dementie kampt, die verhaal kwam halen in de rechtbank. Tommy D. verbleef er van 22 tot 25 april vorig jaar, nadat hij de ruit van de achterdeur stuksloeg en enkele deuren forceerde.

Detentiehuis

De man verblijft momenteel in het Kortrijkse detentiehuis. De rechter veroordeeld hem nu nog eens tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De kleinzoon krijgt een schadevergoeding van 3.316 euro. Daarbovenop komt nog een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een voorwaardelijke boete van 8.000 euro voor drugsfeiten.