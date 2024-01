Ruim 16.000 euro schadevergoeding nadat geweldenaar hand breekt van baas populair café in Roeselare

I.H. is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. In de nacht van 23 op 24 juli 2022 was hij lastig tegen klanten van Café Cirque in Roeselare. Toen de uitbater wou tussenkomen, kreeg hij een duw en brak hij zijn hand. Alles samen krijgt hij een schadevergoeding van 16.453 euro.

Wat op zaterdag 23 juli 2022 een leuke avond en nacht moest worden, draaide uit op een nachtmerrie voor de uitbater van Café Cirque in hartje Roeselare. Het was al de hele avond dat I.H. lastig was. “Klanten spraken de zaakvoerder aan dat hij bier wegnam en opdronk. Toen hij zag dat hij aan het stelen was, zette hij hem buiten”, aldus de raadsman van de burgerlijke partij.

Een signaal met weinig effect. Een barman die buiten ging opruimen, geraakte in een schermutseling. Daarna begon I.H. helemaal buiten zinnen klanten aan te vallen. “Toen wou de uitbater tussenkomen, raakte hij gewond. Hij brak zijn handbeentje en pols.”

100 dagen werkonbekwaam

Een ramp voor een cafébaas – hij kon 100 dagen niet werken. I.H. beweerde dat hij het slachtoffer was, maar daar ging de rechter niet in mee. Zijn strafblad – al zes correctionele veroordelingen, waarvoor twee keer voor geweld tegen politie – sprak al niet in zijn voordeel.

Nu kreeg hij een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro. Aan het slachtoffer moet hij 3.650 euro betalen. De vennootschap krijgt een schadevergoeding van 12.803 euro, omdat er extra personeel moest worden aangeworven. (JDr)