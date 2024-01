Roofmoordverdachte stapelt veroordelingen op: vier maanden cel voor vernieling intercom in Tielt

Een 23-jarige Tieltenaar die vastzit op verdenking van roofmoord, heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden celstraf met uitstel gekregen voor vernielingen. Onlangs kreeg Marco V. ook al een geldboete voor wansmakelijke praktijken in een bankkantoor.

In mei vorig jaar rukte Marco V. het intercomsysteem van een pand in de Dwangstraat in Tielt uit de muur. Hij vernielde er ook een brievenbus. Dankzij camerabeelden kon de politie de dader identificeren.

Marco V. zit sinds halfweg augustus vorig jaar in de cel op verdenking van roofmoord. Samen met twee kompanen zou hij in Tielt een 24-jarige kennis, Brandon Dewulf, hebben doodgeslagen en beroofd.

Tweede veroordeling

Intussen is het al de tweede veroordeling die V. oploopt tijdens zijn voorhechtenis. Halfweg december kreeg hij nog een geldboete van 800 euro omdat hij op 15 september 2022 zijn gevoeg deed in de geldautomatenruimte van een bankkantoor in Tielt.

In de beide zaken stuurde V. zijn kat naar de rechtbank. Het onderzoek naar de roofmoord is nog volop aan de gang. (AFr)