Roofmoordverdachte die gevoeg deed in Tielts bankkantoor vecht geldboete aan: “Er was geen schade”

Een 23-jarige Tieltenaar die vastzit op verdenking van roofmoord vecht de geldboete aan die de Brugse rechtbank hem oplegde voor beschadigingen in een bankkantoor. Marco V. deed er zijn gevoeg op de grond en plaste ook tegen de muren.

Een bewakingscamera registreerde hoe Marco V. op 15 september 2022 om 20.22 uur het ING-bankkantoor in de Kortrijksestraat in Tielt binnenstapte. In de geldautomatenruimte deed hij eerst zijn grote behoefte tegen een pilaar. Vervolgens plaste hij ook nog eens tegen de muur. Een hardnekkige vlek op de pilaar moest uiteindelijk zelfs overschilderd worden.

Tijdens zijn verhoor herkende V. zichzelf op de beelden, maar naar eigen zeggen kon hij zich niets meer herinneren van die avond. Het parket startte de bemiddelingsprocedure op, maar die draaide op niets uit toen V. halfweg augustus werd aangehouden op verdenking van roofmoord. Samen met twee kompanen zou hij in Tielt een 24-jarige kennis hebben doodgeslagen en beroofd.

De wansmakelijke praktijken leverden V. halfweg december een geldboete op van 800 euro. V. liet toen verstek gaan, maar na verzet kwam de zaak vrijdag opnieuw voor. V. ging voor de vrijspraak. “Er werden helemaal geen beschadigingen aangericht”, meende advocate Elisabeth Venpeteghem. “Mijn cliënt was dronken en moest naar het toilet. Hij is zwakzinnig.”

Enkele dagen geleden kreeg V. ook al vier maanden cel met uitstel voor vernieling van een brievenbus in Tielt. In de zaak rond de feiten in het bankkantoor volgt de uitspraak op 16 februari. (AFr)