Roofmoordenaar riskeert jaar cel voor drugsbezit in Brugse gevangenis

Een 39-jarige Turk uit Antwerpen riskeert in de Brugse rechtbank een jaar cel voor drugsbezit in de gevangenis. De man zit dertig jaar cel uit voor een brutale roofmoord in Ledeberg.

In de nacht van 7 mei vorig jaar zag een cipier van de Brugse gevangenis hoe Baki S. naar adem zat te happen in zijn cel.

Uitgaansvergunning

Op de tafel in de cel lagen twee bolletjes met respectievelijk 0,3 gram heroïne en 1,4 gram cannabis. Volgens het parket had de Turk de drugs binnengesmokkeld na een uitgaansvergunning.

Advocate Mieke Byttebier drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt had die dag de gevangenis mogen verlaten om werk te zoeken”, pleitte ze.

Allergische reactie

“Bij zijn terugkeer moest hij in quarantaine in een andere cel dan de zijne. Hij trof die drugs daar aan maar meldde dat niet aan de cipiers. Hij gebruikte de drugs zeker niet. Hij reageerde die nacht allergisch op de medicatie die hij krijgt sinds hij slachtoffer werd van een gijzeling in de gevangenis.”

Baki S. kreeg in 2007 dertig jaar cel voor de roofmoord op de 76-jarige Celina Persyn. Op 24 september 2004 wurgde hij de vrouw ‘s nachts in haar eigen woning in Ledeberg voor een luttele 10 euro cash en 32 euro aan juwelen.

Tegenwoordig mag de man overdag de gevangenis verlaten om te gaan werken. De uitspraak over het drugsbezit volgt op 10 februari. (AFr)