“Ronduit hallucinant”: Wevelgemse (44) stal alles wat ze kon stelen van graven en riskeert nu celstraf

Een 44-jarige vrouw uit Wevelgem riskeert een celstraf van zes maanden omdat ze verschillende beeldjes en bloemstukken stal van grafzerken in Wevelgem, Dadizele en Wervik. De vrouw werd gevat mede dankzij een tracker in een bloemstuk.

Plaag

Helemaal alleen is ze nog. De laatste rustplaats van haar echtgenoot, haar ouders en haar zoon is haar heiligdom. Elke dag gaat Christiana Feys (77) uit Dadizele er langs om alles netjes te houden. Is het Kerstmis komt er een kerststalletje, is het Pasen wordt het thema aangepast. Ook voor haar zoon ging ze op zoek naar een passend ornament.

Hij stierf op zijn 52ste aan een hartaanval, wandelend met zijn trouwe viervoeter Laïka, totaal onverwacht. Een postuur van een Duitse herder leek haar ideaal voor zijn graf. Ze hing er een kaartje in de vorm van een hart rond. ‘Zijn trouwe vriend Laïka’. Wanneer ze enkele dagen later terugkwam, lag enkel dat kaartje en het touwtje er nog. De hond werd gestolen. “Een slag in het gezicht”, aldus de advocate van Christiana. “Ze ging daarna een tweede hondje halen en ook dat werd gestolen.”

Een ware plaag was het. De begraafplaatsen van Dadizele, Wervik en Wevelgem werden geteisterd door een dief die alles wat te stelen viel meenam. Uiteindelijk werd ze gepakt. Christiana had een mogelijke dievegge gezien en gaf haar nummerplaat door.

Tracker

Maar het was op een andere opvallende manier dat ze gevat werd. “Het dossier kwam in een stroomversnelling toen een slachtoffer een tracker in een sierpot stak. Zo kwamen we op haar woning uit”, aldus de procureur. “Wat we vonden, was ronduit hallucinant. Nepbloemen, engeltjes, bloempotten. Alles wat op een graf kon staan, stond daar.”

De grot van Ali Baba, zo noemde de politie Grensleie het. Op 27 juni vorig jaar probeerden ze eigenaars van 47 ornamenten die bij de vrouw gevonden werden te traceren. De daderes, een 47-jarige vrouw uit Wevelgem, moest zich woensdagmorgen verantwoorden voor de feiten van diefstal. “Zeer laakbare feiten. Nabestaanden die in een rouwproces zitten, nog eens bestelen van zaken zonder financiële waarde”, fulmineerde de procureur.

Hij eiste een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro. Waarom ze het deed? Geen idee, maar volgens haar advocaat gaat het niet om een kleptomane. “Het is ontoelaatbaar en onaanvaardbaar, maar ze werd getriggerd doordat ze hetzelfde meemaakte. Ze dacht dat als zij die pijn voelde, ze dat ook kon berokkenen”, schetste haar raadsman de context.

Hulp nodig

Voor Christiana is het duidelijk dat de vrouw geholpen moet worden. “Voor mij moet zij den bak niet in, maar ze moet zich laten helpen”, vertelde de vrouw. Zij was het enige slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelde. Ze eiste een schadevergoeding van 1.500 euro. “Het heeft me heel veel pijn gedaan”, vertelde ze in tranen.

De rechter vroeg een beknopt voorlichtingsrapport om de mentale toestand van de beklaagde te onderzoeken. De zaak werd daarom uitgesteld tot 21 februari. De beklaagde vroeg alvast de opschorting van straf. (JDr)