Rommelmarkt eindigt met vechtpartij onder buren en agressie tegen politie: “Mijn cliënt had voor het eerst in lange tijd terug iets gedronken”

Een man uit Veurne riskeert een celstraf nadat hij zijn eigen buurman tot tweemaal een duw gaf, en daarna zijn agressie keerde tegenover de politie. Dat gebeurde na een rommelmarkt, waarbij buren na afloop nog een drink buiten hielden. “Mijn cliënt had voor het eerst in lange tijd terug iets gedronken na een moeilijke periode, en dat is niet goed afgelopen”, verdedigde meester Marietta Voskanian haar cliënt.

De feiten vonden plaats op 13 augustus 2023 na een plaatselijke rommelmarkt in Veurne. “Na afloop van die rommelmarkt op een warme zomeravond besloten de buren hun stoelen buiten te zetten om nog samen iets te drinken”, sprak de procureur. “Daarbij werd nogal wat alcohol genuttigd. Op een bepaald moment viel een opmerking verkeerd bij T.H., gooide hij de tafel omver en richtte zich naar zijn buurvrouw. Toen haar man K. tussenbeide wou komen kreeg die een forse duw. T.H. vertrok na het nodige tumult weer maar gooide nog een fles kapot op de oprit. Daarop werd de politie gebeld tegenover wie hij zich weerspannig opstelde. “Jullie zullen met veel moeten komen, ik ken alle gevechtssporten”, riep hij.

Mildheid gevraagd

Nadat hij meegenomen werd naar het commissariaat, en daarna rustig terug thuisgebracht ontaardde de situatie tegenover K. opnieuw. Opnieuw werd een duw uitgedeeld waarbij zelfs zijn eigen moeder een klap kreeg van T.H. Tot slot richtte hij zijn woedde op het plexiglas van de politiecombi.” Er werd 4 maanden cel en 400 euro boete gevraagd. “We ontkennen de feiten niet maar vragen mildheid want meer dan een duw was het niet”, pleitte meester Marietta Voskanian. “Mijn cliënt verkeerde toen in een zeer moeilijke periode en had voor het eerst in lange tijd weer iets gedronken. Dat keerde zich tegen hem. Zijn leven zit nu terug op het juiste spoor.” Vonnis op 28 maart. (JH)