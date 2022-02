Roeselaarse vrouw die partners, vrienden en collega’s bestal, krijgt 40 maanden cel

Een 41-jarige vrouw uit Roeselare heeft in de Brugse rechtbank 40 maanden effectieve celstraf gekregen voor een hele resem diefstallen. Ze viseerde telkens vrienden, collega’s of partners.

Op 30 maart 2019 verwittigde de werkgever van Stefanie G. de politie. In haar locker op het Zedelgemse bedrijf werden gestolen bankkaarten, rijbewijzen en identiteitskaarten aangetroffen.

Gsm-abonnementen

Verder onderzoek wees uit dat de Roeselaarse geregeld portefeuilles ontfutselde bij vrienden, partners of collega’s in onder meer Brugge, Jabbeke en Oostkamp. Met de bankkaarten haalde ze geld af en met de identiteitskaarten sloot ze gsm-abonnementen af.

Tijdens een verhuis zou G. ook een uurwerk van een vriendin hebben ontvreemd. Voorts zou ze ook twee wagens hebben gestolen. Een van de auto’s – een Audi A6 – dook later op aan de woning van het slachtoffer in Oostkamp. De nummerplaten waren verdwenen. “Ik mocht die auto van haar gebruiken”, loog ze. De vrouw zou ook ten onrechte 3.000 euro wezentoeslag hebben geïnd.

Pesterijen

Volgens het openbaar ministerie had G. voor elk feit wel een smoes klaar. De feiten bij haar werkgever kaderden zogezegd in pesterijen. Ze beweerde dat sommige slachtoffers bij haar in het krijt stonden en een afhaling van 1.200 euro gold zogezegd als compensatie voor een verkrachting. Sommige klachten zouden ook een wraakactie van een ex-partner zijn geweest.

“De beklaagde is een gevaar voor iedereen die ze in haar manipulatieve netten weet te strikken”, fulmineerde procureur Mike Vanneste. “Alle slachtoffers zijn mensen die haar vertrouwden.”

Dertig veroordelingen

Vanneste vroeg vier jaar cel voor G. en wees daarbij op haar dertig eerdere veroordelingen. G. vroeg grotendeels de vrijspraak. Enkel de vervalsing van een rijbewijs gaf ze toe. “Dat was om gemakkelijker aan werk te geraken“, stelde haar advocate.

De rechter bevond haar donderdag uiteindelijk schuldig aan het merendeel van de feiten. Voor twee diefstallen sprak hij haar vrij. Aan de burgerlijke partijen kende de rechter in totaal ruim 15.000 euro schadevergoeding toe. Hij beval ook de onmiddellijke aanhouding van G. (AFr)