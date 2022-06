Roeselaarse Carmen Matthijs nieuwe stafhouder West-Vlaamse advocaten

In de assisenzaal van het Brugse gerechtshof verkoos de de algemene vergadering van de Balie van West-Vlaanderen Carmen Matthijs uit Roeselare tot hun nieuwe stafhouder. Meester Bram Casier, met kantoor in Torhout, kreeg de Walter Vanbeylenprijs voor beste Pro-Deowerkstuk.

Carmen Matthijs uit Roeselare werd met een resolute meerderheid verkozen tot nieuwe stafhouder van Balie West-Vlaanderen. Meester Matthijs is daarmee de eerste vrouwelijke stafhouder sinds de eenmaking in 2018 van de balie in West-Vlaanderen, die voorheen opgedeeld was in balies Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne.

Bemiddelaar

De stafhouder staat aan het hoofd van een Orde van advocaten, ziet toe op de naleving van de deontologische verplichtingen van advocaten en is de vertegenwoordiger van de balie bij contacten met andere spelers zoals de magistratuur, andere balies of de overkoepelende Orde van Vlaamse Balies.

Carmen Matthijs werd advocaat in 1987 en heeft sinds 1997 haar kantoor in Wevelgem-Gullegem, Lysias Advocaten en Bemiddelaars. Naast advocaat is ze ook erkend bemiddelaar en daarover doceert en publiceert ze ook.

“Ik wil verder inzetten op de professionalisering, digitalisering en optimalisering van de baliewerking”

“Ik werd goed voorbereid door mijn voorganger Rik Crivits, die mij tijdens mijn vicestafhouderschap de voorbije twee jaar al betrok bij het takenpakket van de stafhouder”, zegt Carmen Matthijs. “Ik wil verder inzetten op de professionalisering, digitalisering en optimalisering van de baliewerking.” Meester Alain Vanryckegem werd aangeduid als de nieuwe vicestafhouder.

De Orde van advocaten van de Balie West-Vlaanderen kende tijdens diezelfde bijeenkomst in Brugge ook de ‘Walter Vanbeylenprijs voor beste Pro-Deowerkstuk’ toe. Die prijs en het bijhorende geldbedrag van 15.000 euro gaat naar meester Bram Casier die in Torhout kantoor houdt. De Pro Deo-bijstand werd ingevoerd voor wie een beperkt inkomen heeft en zo toch beroep kan doen op kosteloze juridische bijstand. De verloning voor de betrokken advocaat gebeurt via een vergoeding van de FOD Justitie.

Heldere taal

Het werkstuk waarvoor Bram Casier door de jury – bestaande uit een rechter en twee raadsleden van de Orde van advocaten – deze prijs kreeg, handelt om een complexe procedure waarbij het Hof van Cassatie een zogenaamde ‘prejudiciële vraag’ stelt aan het Grondwettelijk Hof waarbij geargumenteerd wordt dat een bepaling uit het wetboek van strafvordering ongrondwettelijk is omdat ze een onverantwoorde en ongelijke situatie creëert.

“Daarbij geeft de advocaat met een zorgvuldige weergave van de feiten, fileert hij meticuleus de parlementaire werkzaamheden van opeenvolgende wetswijzigingen en past hij rigoureus de geldende criteria toe om tot een ongelijkheid te besluiten. Dit alles in een heldere taal en met correcte bronvermelding”, klinkt het in het juryverslag.