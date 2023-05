Roeselaarse asbestverwijderaar die veiligheid werknemers aan zijn laars lapt, riskeert zes maanden cel

Een 43-jarige asbestverwijderaar uit Roeselare riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf voor inbreuken op de welzijnswet. M.H. nam het niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften.

Het gerecht opende in juni vorig jaar een onderzoek naar M.H. na een controle op een werf in Knokke-Heist. Daar bleken werknemers van de Roeselaarse firma van M.H. in onveilige omstandigheden aan de slag. De mannen werkten op grote hoogte zonder de nodige de verplichte valbescherming.

Amateuristisch

Eerder die maand waren op een werf in Gistel al gelijkaardige inbreuken vastgesteld. Daar werd ook asbest verwijderd op een amateuristische wijze. De arbeiders droegen geen beschermende kledij en de nodige ventilatie ontbrak.

Ook bij een controle in november in Kortrijk was personeel van M.H. op een onveilige manier asbest aan het verwijderen.

Hardleers

De arbeidsauditeur hekelde de hardleersheid van de beklaagde. “De werken in Knokke werden ondanks een stopzettingsbevel toch hervat”, klonk het. Naast zes maanden effectieve gevangenisstraf vroeg de arbeidsauditeur ook een geldboete van 24.000 euro.

M.H. kwam woensdag niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank doet uitspraak op 23 juni. (AFr)