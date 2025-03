Roemenen stelen oplegger met 1.188 dozen chips… maar krijgen ze niet verkocht in Roemenië “wegens onleesbaar”

Twee Roemenen riskeren 18 maanden celstraf met uitstel omdat ze twee opleggers stalen in Veurne. Een werd gestolen bij Pepsico en in het laadruim zaten 33 paletten met 1.180 dozen chips. Het duo had het plan die te verkopen in Roemenië, alleen wou niemand de chips kopen… omdat niemand kon lezen wat in de pakken zat. “Ze hebben veel spijt van hun daden en hebben hun fout zelfs rechtgezet want ze hielpen de politie zelf een gestolen trailer terug te vinden”, zeggen hun advocaten.

De Roemenen C.R. en P.E. trokken op 9 december 2023 met een duidelijk plan naar het industrieterrein van Veurne. Ze wilden er twee opleggers stelen, waarvan een eigendom was van Pepsico. Die was gevuld met 33 paletten met in totaal 1.188 dozen chips. De tweede oplegger was leeg. Hun plan lukte, en samen met enkele kompanen reden ze weg met de twee opleggers.

Niet te lezen

De twee hadden de bedoeling om de chips door te verkopen in Roemenië. “Ze hadden er contact voor met een pandjeshuis in hun thuisland, die de chips zouden afnemen”, sprak de procureur. “Alleen ging de verkoop bijzonder moeizaam en werden er amper chips verkocht. Omdat de mensen daar amper konden lezen wat er in de chips zaten, en omdat de ingrediëntenlijst niet in het Roemeens was. Via het onderzoek en de camerabeelden kwamen C.R. en P.E. in beeld, de anderen konden niet geïdentificeerd worden. Ze hebben intussen het nadeel volledig vergoed. We vragen 18 maanden cel, de helft met uitstel, en 800 euro boete.”

Politie zelf geholpen

Beiden vragen een milde straf. “Het is zelfs zo dat een van de opleggers die ze hadden gestolen, opnieuw gestolen werd”, spraken hun advocaten. “De andere kon snel gerecupereerd worden. Het was zelfs C.R. die op zoek ging naar de andere gestolen oplegger en die terugvond in Calais, met een gestolen Poolse nummerplaat. Zij hebben dus de politie zelf flink geholpen. En intussen hebben ze alles gedaan om hun fout recht te zetten want zowel de chips, als de gestolen oplegger en de schade om die terug te gaan hebben ze integraal vergoed. Het is een eenmalige fout en daarvoor vragen we een celstraf met uitstel.” Vonnis op 8 april. (JH)