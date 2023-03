Roemenen riskeren celstraf voor mensensmokkel in Zeebrugge: “Help, we zitten vast in een container”

Zeven Roemeense vrachtwagenchauffeurs moesten zich in de rechtbank verantwoorden voor mensensmokkel in Zeebrugge, waarop het Openbaar Ministerie letterlijk liet horen welke ellende smokkelaars veroorzaken. Minutenlang weerklonk de noodoproep van een Koerdisch gezin, met een kindje van vier, door de zaal: “Het is een blauwe container, meer weten we niet. Maar we geraken er niet uit.”

De feiten, waarvoor de zeven Roemenen zich moesten verantwoorden, dateren al van 2019. In de loop van dat jaar werden op verschillende ogenblikken in het Verenigd Koninkrijk transmigranten aangetroffen in containers die vanuit Zeebrugge werden verscheept. Het bleek om groepen te gaan tot 12 personen, onder wie ook gezinnen met kinderen.

Zeven verdachten

De feiten van mensensmokkel hadden minstens één gemeenschappelijk kenmerk, namelijk dat de containers op Belgisch grondgebied werden verplaatst door een ‘shuntbedrijf’ dat diverse Roemeense vrachtwagenchauffeurs in dienst had. Er waren destijds onvoldoende harde elementen om tot arrestaties over te gaan, maar het onderzoek ging wel verder. Mét succes. Begin 2022 werd overgegaan tot de eerste arrestaties. Alles samen moesten zeven verdachten zich woensdagochtend verantwoorden voor negen feiten van mensensmokkel.

Noodoproep

“Het gaat niet om de minste feiten”, sprak procureur Frank Demeester. “In de meeste gevallen zaten hun slachtoffers verstopt tussen een lading Red Bull.” Om de ernst van de situatie en de mogelijke gevolgen hard te maken, liet het Openbaar Miniserie vervolgens een noodoproep afspelen. Aan het woord? De vader van een Koerdisch gezin, met een kind van 4 jaar. Met drie zaten ze vast in een container op ‘een schip in Zeebrugge’, klonk hun noodkreet aan de noodcentrale.

“In de meeste gevallen zaten hun slachtoffers verstopt tussen een lading Red Bull” – procureur Frank Demeester

“We hebben een kind bij ons en weten niet hoe we eruit kunnen komen”, vertelde de vader. “We hebben al proberen kloppen, maar niemand hoort ons. Iemand heeft ons op een container gezet en gezegd dat we naar het Verenigd Koninkrijk zouden gaan. Ondertussen zitten we hier al twee dagen.” Op de vraag van de hulpverlener of ze wisten waar ze zich bevonden, was het antwoord veelzeggend. “In een blauwe container. Tussen de Red Bull.” Maar een precieze locatie, konden ze logischerwijs niet doorgeven.

“Het is de ruwe realiteit en bij deze noodoproep bleven de mensen dan nog zeer kalm”, vervolgde procureur Frank Demeester. “Na zo’n oproep start de zoektocht. Gelukkig is het in deze in orde gekomen. In dit dossier gaat het over negen feiten van mensensmokkel, waarbij 58 transmigranten betrokken waren.” Het Openbaar Ministerie vorderde uiteindelijk relatief milde straffen, onder andere gelet op het feit dat de feiten al van vier jaar geleden dateren. De zeven verdachten riskeren straffen tussen 2 jaar cel met uitstel en vier jaar cel met uitstel.

Opluchting

Tijdens het onderzoek legden vier van de verdachten bekentenissen af. “Mijn cliënt verwachtte dat de waarheid vroeg of laat aan het licht zou komen”, sprak meester Nadia Lorenzetti, advocaat van één van de beklaagden. “Hij heeft meteen bekentenissen afgelegd. Hij is in de fout gegaan, maar heeft na twee keer zelf al beseft: dit wil ik niet meer. Hij heeft zijn les zeker geleerd.”

Een andere verdachte liet dan weer verstaan dat het een opluchting is dat de zaak aan het licht kwam. “Hij heeft een foute beslissing gemaakt, puur voor het geld”, stelde zijn advocaat.

Uitstel tot 26 april

De andere verdachten ontkennen hun betrokkenheid en vragen de vrijspraak. “Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt die container heeft verzegeld”, klonk het bij meester Kris Vincke. Hun advocaten haalden onder andere ook aan dat het dossier niet compleet is en dat er sprake is van de schending van de rechten van verdediging.

De rechtbank stelde de zaak uit tot 26 april. Tegen die tijd moeten de gevraagde stukken van het Frans dossier gevoegd zijn aan het Belgische dossier. (MM)