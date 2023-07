Roemeense truckers riskeren 37 maanden celstraf voor vrachtwagendiefstallen na betrapping in Oostende

Twee Roemenen riskeren voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor vrachtwagendiefstallen. Naar eigen zeggen speelden ze een beperkte rol in een veel grotere bende.

In december vorig jaar wou de politie een oplegger met Franse nummerplaat controleren omdat die volgens een getuige al enkele dagen stilstond in Oostende. Op het moment dat de politie arriveerde werd de oplegger net opgehaald door een trekker waarin Marian C. (21) en Constantin P. (35) zaten. De twee Roemenen werden meteen in de boeien geslagen.

Verder onderzoek linkte het duo aan enkele eerdere feiten. Zo werden in Duinkerke twee opleggers met zink en elektronica gestolen. In Oostende werd de inhoud overgeladen op een andere vrachtwagen waarna C. en P. de opleggers in opdracht van een bende kwamen ophalen. Die bende zou ook verantwoordelijk zijn voor twee gelijkaardige diefstalpogingen in Dudzele en diefstal van een flesje olie uit een oplegger in Menen. Vermoedelijk wou de bende die oplegger ook stelen maar wilde ze eerst de lading controleren.

Marian C. pleegde de diefstallen naar eigen zeggen uit financiële noodzaak. “De feiten in Dudzele kan hij zich niet meer herinneren”, pleitte advocate Kyana Carpels, die ook op de lange voorhechtenis wees. Constantin P. bekende slechts twee feiten. “Hij was een kleine garnaal die een beperkte rol speelde in een veel grotere bende”, pleitte zijn advocate. “Hij aanvaardde een job van de verkeerde mensen.”

De rechtbank doet uitspraak op 31 juli. (AFr)