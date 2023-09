Roemeense marktkramer krijgt 6.000 euro boete na verkoop van namaakparfum in Kortrijk

Een 45-jarige Roemeen die op een markt in Kortrijk betrapt werd op het verkopen van namaakparfum moet nu 6.000 euro boete betalen. Hij viel door de man door een slimme koper die hem voorhield zijn vrouw te bellen, maar in werkelijkheid de politie verwittigde.

Op 2 juli vorig jaar ging in Kortrijk een markt door waarbij allerhande spullen aangeboden werden. Ook de 45-jarige Roemeen R.D. had er een kraampje opgezet. De man bood er flesjes parfum aan van bekende merken zoals Chanel, Dior en Giorgio Armani. Een aandachtige man die aan zijn kraam stond en de waren bekeek, had echter door dat er een en ander niet klopte.

In de val gelokt

“Tijdens de uitleg van R.D. kreeg de koper argwaan waarna hij vervolgens een list bedacht”, sprak de procureur. “Hij zei tegen de verkoper dat hij eerst zijn vrouw moest bellen om raad te vragen over welke parfum hij moest kopen, maar belde in werkelijkheid de politie. Die kwam langs om hem bij te staan en nam zestien flesjes parfum in beslag, omdat het duidelijk om namaak ging. Dat werd ook bevestigd door het bureau dat alles onderzocht. R.D. beweerde de flesjes te hebben aangekocht in het zuidstation van Brussel maar kon geen aankoopbewijzen voorleggen. In het verleden werd hij al diverse keren betrapt maar werd zijn zaak telkens geseponeerd.”

Deze keer werd hij veroordeeld tot het betalen van 6.000 euro boete. (JH)