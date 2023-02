Roemeense inbrekersbende veroordeeld tot celstraffen voor inbraken bij apothekers

De rechter in Ieper veroordeelde vier leden van een Roemeense inbrekersbende tot celstraffen tot drie jaar effectief. De daders sloegen vooral toe bij apothekers. Een iemand werd vrijgesproken.

Vijf Roemenen werden door het parket van Ieper voor de rechter gebracht voor een reeks van negen inbraken en één inbraakpoging. De dieven werden ontmaskerd nadat ze toesloegen in een apotheek in Meulebeke. Daags voor de feiten voerden twee van hen al een verkenning uit en dat werd geregistreerd op camerabeelden. Later werd hun wagen opgemerkt bij een inbraak in een apotheek in Ieper.

Onophoudelijke feiten

In augustus 2021 merkte een alerte buurtbewoner het voertuig opnieuw op. Verder onderzoek linkte de bende aan zes feiten. Aan het dossier werden nog twee nieuwe inbraken toegevoegd, onder meer één in een café in Lochristi. Toen de politie een van de dieven in de kraag greep, werd het even stil rond de bende.

In juni vorig jaar lieten de boeven echter opnieuw van zich horen met een inbraak in Kortrijk en in een café in Menen. Het parket slaagde er tenslotte in, met hulp van camerabeelden en telefonieonderzoek, vijf verdachten voor de rechter te brengen. Een beklaagde werd vrijgesproken, maar de andere vier kregen straffen tussen de drie jaar effectief en twaalf maanden met uitstel, min het voorarrest. De veroordeelden kregen ook een geldboete en ze moeten forse schadevergoedingen betalen. Zo kreeg een apotheker die slachtoffer werd van de bende 13.220 euro toegekend. Andere slachtoffers kregen 6.000 euro en 7.395 euro als schadevergoeding. (CMW)