Roemeense inbrekers blijven inbraken bij aannemersbedrijven ontkennen: “Hoeveel pech kan je hebben?”

Twee Roemeense mannen die verdacht worden van een reeks inbraken bij Oostendse aannemingsbedrijven Denys en Verhelst blijven hun onschuld uitschreeuwen ondanks de grote bewijslast. “Hoeveel pech kan je hebben?”

De daders sloegen eerst toe in februari 2023 en keerden een jaar later terug. Ze stalen telkens werkmateriaal, laptops, gsm’s en zelfs 320 liter diesel. Op camerabeelden waren ze te zien terwijl ze rustig de burelen doorzochten, aten, bier dronken en sigaretten rookten. Hun buit werd ingeladen in een Volvo en een bestelwagen met Roemeense nummerplaten. De politie kon hen linken aan de feiten via camerabeelden, DNA-sporen en gestolen voorwerpen in hun voertuigen.

Dumitru C. (38), die al tien keer werd veroordeeld voor diefstal, kreeg in eerste aanleg vier jaar cel. Mesut M. (37), die nog geen blanco strafblad had, kreeg drie jaar. De twee ontkenden in beroep opnieuw alle betrokkenheid. Volgens hen waren het ook zij niet op de camerabeelden. “Het is een totaal ander postuur”, zei meester Mandy Slabbinck. Ook was er volgens haar geen mastcaptatie. De procureur-generaal begreep het niet. “Hoeveel pech kan je hebben? Dat je in twee betrokken voertuigen zit, dat gestolen spullen op je gsm staan zelfs met stickertjes van Verhelst en bovendien heb je geen nagel hebt om aan je gat te krabben, dus er is een motief!”

Vonnis eind april

Hij vroeg opnieuw vier jaar voor Dumitru C. Voor Mesut M. is er volgens hem ruimte met uitstel wegens zijn blanco strafblad. Mesut M. betwistte in alle geval dat hij betrokken was bij de diefstallen. “Ik was toen in Roemenië.” Ook Dumitru C. beweerde nog nooit iets te hebben misdaan, ondanks zijn eerdere veroordelingen.

Uitspraak op 23 april. (OSM)