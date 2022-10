Roemeense ‘heavy-metal-fans’ krijgen geen straf met uitstel: “Celdeuren is het enige metaal waarmee ze nog niet vandoor gingen!”

Vier Roemenen die betrokken waren bij een hele resem diefstallen bij schroothandelaars, metaalbedrijven en langs spoorwegen zijn ook in beroep bestraft met celstraffen tot vijf jaar effectief. Ze vroegen tevergeefs een straf met uitstel.

De vier maakten deel uit van een 27-koppige bende die in 2020 kon worden ingerekend. Ze waren betrokken bij zeventien inbraken, drie pogingen daartoe, twee diefstallen en een diefstal met geweld tussen januari en oktober 2020. In Ieper had de buit een waarde van 70.000 euro. In Brugge en Beringen maakte de bende respectievelijk 80.000 euro en 71.000 euro buit. En een diefstal van stalen rollementen in Marchin bracht volgens het gerecht bijna 60.000 euro op. De buit werd verkocht bij een malafide schroothandelaar in Maastricht en de winst werd overgemaakt aan hun familie in Roemenië.

Vier van de zes leiders van de bende gingen in beroep tegen hun straf van vijf jaar cel. Allen ontkenden dat ze tot de leidinggevenden van de bende behoorden en vroegen een straf met uitstel. Ook omdat ze intussen al bijna 23 maanden in de gevangenis zitten en allen terug naar hun familie in Roemenië willen. Maar bij de behandeling van de zaak had de procureur-generaal vooral oog voor hun strafblad en bestempelde hen al ‘heavy metal-fans’. Allen waren eerder al veroordeeld voor diefstallen. Eén had zelfs al dertig jaar gevangenis op zijn conto, waarvan 20 jaar in Roemenië. “Dit zijn jongens die als je ze loslaat, misdrijven plegen. Er is maar één oplossing: ze zo lang mogelijk wegbergen. Het liefst achter celdeuren, want dat is het enige metaal waarmee ze nog niet vandoor gingen. Ik hoor de vier hier klagen dat de straffen zwaar zijn. Maar als we ze lossen, ik het prijs! We moeten hier paal en perk aan stellen en de strenge straffen waren volgens mij terecht!” Dat vond ook het hof en alle straffen werden integraal bevestigd. (OSM)