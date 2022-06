Roemeense dievenbende die in ganse land toesloeg laat zich niet zien bij rechter

Drie Roemenen die deel uitmaken van een dievenbende die in gans het land toesloeg om portefeuilles te stelen lieten allen verstek gaan in de rechtbank van Veurne. De drie staan terecht voor 8 diefstallen, waarvan een met geweld gebeurde: een bejaarde man kreeg op de parking van de Delhaize in Adinkerke een forse duw.

De drie Roemenen pleegden al tal van feiten verspreid over gans het land tot ze in Adinkerke ontmaskerd werden. Zo sloegen ze al toe in Kortrijk, Kuurne, Waver, Schaarbeek en Namen. Daarbij stalen ze telkens portefeuilles met bankkaarten in om nadien ook de codes te ontfutselen en er geld mee af te halen bij banken. Het ging om bedragen tot 1.100 euro.

Na een reeks feiten sloegen ze op 3 april vorig jaar toe in Adinkerke. “Ze benaderden een bejaarde man op de parking van de AD Delhaize en gaven hem een forse duw om daarna zijn portefeuille te stelen”, sprak de procureur.

Getuige

“Een getuige zag alles en begon luid te roepen waarna ze er snel vandoor gingen. Via de ANPR camera’s kon hun grijze BMW met Britse nummerplaat gevolgd worden tot aan een hotel in Brussel. Daar werden twee verdachten met een som geld aangetroffen en later werd een derde ingerekend. De beelden werden nationaal verspreid en zo kwam een reeks van 7 feiten in gans het land in het dossier te zitten.”

De drie Roemenen lieten verstek gaan en riskeren voor de feiten en het vormen van een criminele bende elk 38 maanden cel. Als dat vonnis uitgesproken wordt riskeren ze ook de onmiddellijke aanhouding. Vonnis op 8 juli.

(JH)