Roemeense dief van roetfilters kan snel terug naar zijn kinderen

De leider van een Roemeense dievenbende van roetfilters, is in beroep veroordeeld tot een straf deels met uitstel. De man kan nu snel terug naar zijn kinderen in Roemenië.

Het gerecht kreeg de bende in juli 2020 jaar in de gaten toen talrijke roetfilters en katalysators uit geparkeerde voertuigen gestolen werden in onder meer Brugge, Torhout, Tielt en Maldegem. Dankzij camerabeelden van verdachte voertuigen en een Roemeens gsm-nummer kon Mamut O. (25) geïdentificeerd worden.

In november werden bij vijf nieuwe diefstallen opnieuw talrijke roetfilters buitgemaakt. Een patrouille van politiezone Damme/Knokke-Heist kon toen enkele verdachten klissen. Onderzoek wees uit dat de bende op dat moment actief was in onder meer Tielt, Zele, Lochristi en Torhout. Mamut O. kreeg vier jaar effectieve celstraf voor 37 diefstallen. Volgens zijn advocate heeft hij een zware les geleerd en vroeg in beroep een straf met uitstel, behalve de vijftien maanden die hij nu al in de gevangenis heeft gezeten.

Sterk signaal

Daar was de procureur-generaal het mee eens, maar wil toch een sterk signaal. “We moeten aan imago van ons land denken en een signaal geven aan Roemenië. Het moet stoppen dat men vanuit Roemenië België aanziet als een depot waar men gerief komt halen als men het nodig heeft!”

De man liep eerder al veroordelingen op in Spanje, Frankrijk en Duitsland. De man zelf bood zijn verontschuldigingen aan. “Het is de eerste keer dat ik in de gevangenis zit. Ik wil terug naar mijn kinderen in Roemenië en bij hen blijven.”

Het hof besloot mee te gaan in zijn verhaal en legde hem vier jaar cel op met uitstel, behalve het deel dat hij tot hiertoe in de gevangenis zat. Hij kan dus eerstdaags terug naar Roemenië en zijn kinderen.

(OSM)