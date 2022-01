Roemeen van 42 riskeert vier jaar cel voor verkrachting veertienjarige

Een 42-jarige Roemeen riskeert in beroep vier jaar cel voor de aanranding en verkrachting van twee minderjarige meisjes. Eén ervan was zijn stiefdochter een ander haar klasgenootje. Maar zelf ontkent hij. Het meisje zou hem hebben verleid, maar dan zijn gevlucht.

Eind 2019 zocht de toen 40-jarige G.A. uit Brugge contact op met F. Hij stuurde haar naaktfoto’s van zichzelf, maar eiste een tegenprestatie van het toen 14-jarige meisje dat een klasgenote was van zijn stiefdochtertje. Het meisje gaat er deels op in door hem een zedige foto van zichzelf te sturen.

Maar op 16 maart 2020 lokt hij haar met een smoes in zijn auto, rijdt naar een afgelegen parking en probeert haar op de achterbank onder bedreiging te verkrachten. Ook zijn stiefdochter zou hij in dezelfde periode hebben aangerand.

Het parket tekende beroep aan, omdat de man werd vrijgesproken van de verkrachting en enkel twee jaar cel met uitstel kreeg. De procureur-generaal vorderde vier jaar effectief. Maar de man blijft ontkennen. Volgens hem was er ruzie tussen de twee meisjes omdat de ene al seksueel actief was en het vriendje van zijn stiefdochter had afgepakt. Hij zocht contact met de vriendin om de ruzie uit te praten, vandaar dat hij vroeg in zijn auto te stappen.

Verleid

“Ze stelde zelf de parking voor!”, meent zijn advocaat. “Ze is ook zelf naar de achterbank gekropen en heeft hem verleid. Toch heeft ze zich halverwege bedacht en is nog voor er iets is gebeurd, uit de auto gestapt en weggelopen.”

Het klopt wel dat hij nadien zijn stiefdochter en haar moeder, met wie de relatie intussen werd beëindigd, is blijven belagen. “Het klopt dat hij zich daar niet van zijn mooiste kant heeft laten zien.” Maar volgens de advocaat komt die klacht van aanranding van de stiefdochter ook daar uit voort.

“Mijn cliënt heeft tien maanden in voorhechtenis gezeten. Hij beseft dat hij fout was en dat wat hij gedaan heeft niet kon.” Hij vraagt dan ook de twee jaar met uitstel te bevestigen. Ook de Roemeen vertelde aan het hof dat het hem speet. “Ik hoop dat ik mijn leven kan herpakken!” Uitspraak op 18 februari.

