Roemeen riskeert 5 jaar cel voor moordpoging op echtgenote in Rumbeke

Een 54-jarige Roemeen uit Rumbeke riskeert een celstraf van 5 jaar voor een moordpoging op zijn echtgenote. Hij lokte haar na hun relatiebreuk met een sms naar zijn woning, greep haar bij de keel en gaf haar 2 messteken. “Ik wou de relatie nog proberen te redden”, vertelde hij aan de rechter.

Vijf jaar nadat het koppel vanuit Roemenië naar België verhuisde, besliste de vrouw halfweg maart 2021 om een punt achter hun huwelijk te zetten. Adisor A. bleef alleen achter in de woning op het Groene Herdersgoed in Rumbeke, zijn echtgenote vond onderdak bij hun zoon. Op 4 april 2021 stuurde de Roemeense vrachtwagenchauffeur zijn echtgenote een sms met de vraag of ze nog wat huishoudelijke tips kon geven en een brief kon ophalen. Samen met haar zoon zakte ze naar de woning in Rumbeke af. A. drong aan binnen te gaan maar al snel kwam het tot een nieuwe discussie.

“Ik wou de relatie toch nog proberen te redden”, aldus A. Vreemd genoeg nam hij een keukenmes ter hand en duwde hij haar aan de keel in de zetel. Volgens de openbare aanklager kroop hij zelfs met zijn knieën bovenop de borstkas van de vrouw en loste hij pas zijn greep toen ze nauwelijks nog adem kreeg. De zoon, die buiten aan de auto was blijven wachten, hoorde zijn moeder om hulp roepen en bonkte op de deur. Hij zag zijn moeder bloeden maar ook A. bleek zwaargewond. Met het mes had hij zichzelf in de borst gestoken.

Echtscheidingsprocedure gestart

Het tumult in de straat zorgde er voor dat de politie ter plaatse kwam. Ze troffen er Adisor A. hevig bloedend aan en verwittigden de hulpdiensten. Zijn echtgenote was door de zoon ondertussen ook al naar het ziekenhuis gebracht.

“Hij pakte alles op een verkeerde manier aan”, gaf zijn advocaat toe. “Maar hij stuurde de sms niet met opzet om haar te lokken en had niet de bedoeling haar om het leven te brengen.” Voor de moordpoging vroeg hij dan ook de vrijspraak. “Hij raakte zijn echtgenote onopzettelijk met het mes”, ging de advocaat nog een stap verder. Hij vroeg de rechter A. enkel voorwaarden op te leggen, zonder celstraf. “Een brug te ver”, vond het openbaar ministerie. De Roemeen verhuisde ondertussen naar Izegem. Hij zat na de moordpoging 4 maanden in de cel en moest na zijn vrijlating elk contact met zijn ex-echtgenote vermijden. Ondertussen is de echtscheidingsprocedure opgestart. De rechter velt op 11 januari een vonnis. (LSi)