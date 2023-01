Roemeen krijgt celstraf met uitstel voor reeks diefstallen in winkels

Een 33-jarige Roemeen die in Oostende woont heeft 12 maanden cel en 400 euro boete met uitstel gekregen wegens het plegen van zeven winkeldiefstallen. “Hij kwam vanuit zijn thuisland naar hier om in de bouw te werken maar liet zich verleiden tot diefstallen”, sprak zijn advocaat.

De 33-jarige Roemeen F.C. werd op 5 november vorig jaar op heterdaad betrapt in Nieuwpoort. Hij werd na een winkeldiefstal gevat. Het bleek dat de man dezelfde dag en de dagen voordien ook in De Panne, Koksijde, Oostende en Middelkerke had toegeslagen.

De man stal vooral parfum en kleding in de Ici Paris XL, de Hema, bij Jack Wolfskin, Liu Jo en enkele andere zaken. “Het gaat om zes effectieve diefstallen en een poging”, sprak de procureur. De advocaat van F.C. hoopte en kreeg een celstraf met uitstel.

In de cel

“Hij zit nu al meer dan twee maanden in de cel en heeft zijn lesje geleerd. Hij kwam vanuit zijn thuisland naar België omdat hij hier meer kon verdienen in de bouw. Dat hij hier effectief werkte in de bouw bewijst ook het feit dat hij op een bepaald moment zelfstandig in onderaanneming begon te werken. Zo kon hij een aardig zakcentje opsturen naar zijn gezin in zijn thuisland. Helaas liet hij zich verleiden om ook diefstallen te plegen. Dat deed hij evenwel alleen en niet op bestelling.” (JH)