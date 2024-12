Rijverbod tot 2038 maar opnieuw geklist op motor: “Maakt zelfs een celstraf van 3 jaar geen indruk?”

Hij kreeg al eens een effectieve celstraf van 3 jaar omdat hij ondanks opeenvolgende rijverboden maar achter het stuur bleef kruipen, maar toch kon een 60-jarige man uit Wervik in maart 2023 opnieuw op een motor worden betrapt. “Welke straf moet ik geven om je te doen beseffen dat je niet mag rijden?”, vroeg de Kortrijkse politierechter zich af.

Op 11 februari 2023 viel Yves V. de agenten eigenlijk op omdat hij zonder gepaste motorlaarzen op zijn Yamahamotor reed. De controle die volgde, maakte duidelijk dat hij door verschillende veroordelingen al tot 2038 een rijverbod had.

Bovendien was hij ook al rij-ongeschikt verklaard en veroordeeld om opnieuw voor het theoretische en praktisch rij-examen te slagen. “Rijverboden, boetes, zelfs gevangenisstraffen maken blijkbaar alleemaal geen indruk meer”, aldus de openbare aanklager.

Al 11 veroordelingen

Al 11 keer liep V. een veroordeling op omdat hij ondanks een rijverbod toch bleef rijden. In 2020 was voor een politierechter de maat vol en hij veroordeelde V. tot 3 jaar effectieve celstraf. “Een straf waardoor hij toch anderhalf jaar de cel in vloog”, aldus zijn advocaat Luk Deceuninck.

“Hij bleef maar rijden omdat hij op geen andere manier op zijn werk geraakte. Op 11 februari 2023 was hij op weg naar zijn moeder die dringend hulp nodig had.” “Er is altijd wel een uitleg”, vond de politierechter. “Was een verblijf van 18 maanden in de cel dan niet voldoende om je te doen beseffen dat je niet op de motor mocht kruipen?”

De motorfiets van V. is ondertussen in beslag genomen. Over een ander voertuig beschikt hij niet meer. Gaan werken doet hij deels met de fiets, deels via een lift van een collega. Op 19 december krijgt hij te horen hoe zwaar zijn twaalfde veroordeling voor sturen zonder rijbewijs zal zijn.

