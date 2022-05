Restaurantuitbater ontkent dubbele brandstichting in eigen zaak, parket eist effectieve celstraf

Een 42-jarige man uit Gistel riskeert voor de Brugse strafrechtbank een effectieve celstraf voor twee brandstichtingen op één week tijd in zijn restaurant De Clesse in Oudenburg. De man zelf ontkent in alle toonaarden. “De expert bestempelde de eerste brand als een ongeluk, waarom zou hij dan nóg eens brand stichten?”

Op tweede kerstdag brak brand uit op de bovenverdieping van restaurant De Clesse op het Marktplein in Oudenburg. De vlammen vernielden de volledige bovenverdieping van het iconische pand en ook het restaurant op de gelijkvloerse verdieping liep heel wat schade op. Patrick K. (42), de bewoner van het pand en zaakvoerder van het restaurant, was op het moment van de brand aanwezig, maar kon tijdig naar buiten lopen.

Op nieuwjaarsdag brak nogmaals brand uit. Deze keer in de garage, waar enkele houten paletten vuur hadden gevat. De brand was snel geblust, maar omdat er restanten van een theelichtje gevonden werden opende het parket een onderzoek naar brandstichting. K. werd in de boeien geslagen maar werd niet aangehouden.

Schuld bewezen

Het openbaar ministerie acht zijn schuld bewezen en vroeg donderdag een effectieve celstraf voor K., die de feiten in alle toonaarden ontkent. “Zowel de verzekeringsexpert als de brandweer waren tot de conclusie gekomen dat de eerste brand een ongeluk was”, pleitte advocaat Dennis Tavernier. “De oorzaak lag bij een kortsluiting in de toiletten. Mocht mijn cliënt daadwerkelijk brand hebben gesticht om de verzekeringspremie op te strijken zou hij enkele dagen later toch geen tweede brand meer stichten? Dat zou wel heel onnozel zijn.”

Volgens meester Tavernier kon gelijk wie de tweede brand gesticht hebben. “Het pand was immers onbewoonbaar verklaard”, stelde hij. “Er was niemand aanwezig en iedereen kon zich toegang verschaffen tot het gebouw. Bovendien doorstond mijn cliënt met vlag en wimpel een test met de leugendetector. Wij vragen dan ook de vrijspraak over de hele lijn.” De rechter doet uitspraak op 16 juni.

(AFr)