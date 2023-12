Restaurant Sur Le Toit moet ‘corona-terras’ opnieuw afbreken: “Hadden beter niets gedaan en ons failliet laten gaan”

Het dakterras waar restaurant Sur Le Toit langs de Tieltstraat naar vernoemd is, breekt de uitbaters zuur op. Zaakvoerder Filip Verbeke plaatste de bijbouw om het restaurant boven water te houden in de coronacrisis, maar moet die van de rechter terug afbreken. Hij en zijn vrouw moeten samen ook 14.400 euro boete betalen. “Ik was beter gewoon failliet gegaan in corona”, reageert Verbeke.

Nadine Ngalula (42) en Filip Verbeke (49) konden door de coronamaatregelen eind 2020 nog amper acht mensen zetten in hun zaak. Om meer ruimte tussen de tafeltjes te creëren, bouwde Verbeke begin 2021 een veranda met dakterras op het terras. Hij deed dat in de veronderstelling dat hij daarvoor geen vergunning nodig had. Dat bleek echter wel nodig te zijn.

De werken waren al bijna afgelopen toen Sur Le Toit inspectie over de vloer kreeg. Volgens de overheid legde Verbeke drie aanmaningen om de bouwwerken te staken naast zich neer, maar dat nuanceert hij. “Ik heb enkel nog de trap naar het dakterras geplaatst en daar de balustrade rechtgezet. Het gebouw zelf was al volledig af. Ik heb het op drie weken tijd geplaatst en had nooit gedacht dat dit als een serieuze verbouwing aanzien zou worden.”

Afbreken

Verbeke deed sindsdien alle moeite om zijn bijbouw vergund te krijgen bij de gemeente, maar tevergeefs. De zaak moest voor de correctionele rechtbank komen en daar zijn zowel hij als zijn vrouw Nadine Ngalula nu schuldig bevonden aan inbreuken tegen de bouwwetgeving. Ze krijgen acht maanden de tijd om de veranda met dakterras terug af te breken en alles in oorspronkelijke staat te herstellen, op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag.

“Ik had wel een boete verwacht, maar niet dat we het zouden moeten afbreken”, zegt Verbeke aangeslagen als hij het vonnis hoort. “Die afbraakwerken gaan meer kosten dan de boete, ik weet dat we dat financieel niet gaan aankunnen. Ik moet nog de lening afbetalen van de constructie en ik zou er nog een moeten afsluiten voor de sloopwerken, dat gaat niet. Er moeten ook inkomsten zijn om dit allemaal af te betalen en we moeten onze zaak terug naar de helft van de capaciteit brengen.”

“Hadden beter niets gedaan”

“Dit is wat corona ons brengt. We hadden beter niets gedaan en het restaurant in de coronaperiode failliet laten gaan”, sakkert Verbeke. “Ik heb alles gedaan om de boel te redden, maar werken wordt duidelijk niet beloond. De overheid heeft liever een gezin met drie kinderen aan het OCMW.”

Verbeke nam een advocaat onder de arm en overweegt om nog verzet aan te tekenen tegen het vonnis.