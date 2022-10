Rechter zet hooligan uit de zaal tijdens proces rond zware rellen aan Jan Breydel

Liefst 21 hooligans van Club Brugge en het “bevriende” ADO Den Haag riskeren een fikse werkstraf en een jarenlang stadionverbod voor hun aandeel in de zware rellen na de voetbalwedstrijd tussen blauw-zwart en Antwerp in 2017. Een beklaagde die iets te hard zijn ongenoegen liet blijken werd door de rechter uit de zaal gezet. Dat maakte duidelijk weinig indruk op de man, die maandag vuilbekkend de zaal verliet.

Op 22 oktober 2017 stonden Club Brugge en Antwerp na lange tijd nog eens tegenover elkaar in de competitie. Na de beladen wedstrijd, die met 1-0 gewonnen werd door blauw-zwart, kwam het tot zware rellen in de buurt van het Jan Breydelstadion. “De harde kernen van Club en Antwerp en hadden dertien lange jaren moeten wachten om elkaar nog eens innig in de armen te sluiten”, sneerde procureur Yves Segaert-Vandenbussche. “Finaal is de politie het slachtoffer geworden van dit blije weerzien. Dit was de zoveelste episode in de almaar langer wordende zwarte geschiedenis van het Brugs voetbalgeweld.”

Rellen

Langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries gooiden hooligans met straatmeubilair, palen, stenen en zelfs ontwortelde boompjes naar de politie, die massaal aanwezig was. De relschoppers veroorzaakten heel wat schade aan voertuigen, woningen en winkels. Ze duwden het autootje van een invalide schoenmaker omver en staken het in brand. Een steen kwam terecht tegen het hoofd van een commissaris, die daar een gebroken kaak aan overhield. In totaal raakten liefst twaalf agenten gewond. Zeven van hen waren een tijdlang arbeidsonbekwaam.

Onderzoek wees uit dat North Fanatics van Club Brugge een honderdtal tickets had geregeld voor “bevriende” hooligans van ADO Den Haag. “Professionele keetschoppers kwamen de Brugse harde kern versterken”, vervolgde de procureur. “Ze installeerden zich samen op café waar de lijntjes cocaïne klaar lagen op de toog om zich op te peppen voor de strijd.” Dankzij camerabeelden van de politiehelikopter en talrijke gsm-filmpjes, konden na intensief onderzoek 21 relschoppers geïdentificeerd worden. Ze staan terecht voor gewapende weerspannigheid, opzettelijke slagen en verwondingen, vernielingen en bendevorming.

Er waren geen voorafgaande afspraken gemaakt en er was geen sprake van enige structuur

Volgens het parket liep notoir Club-hooligan Björn F. (40) aan het hoofd van de meute. De Bruggeling riskeert 200 uur werkstraf en tien jaar stadionverbod. Hij werd al meermaals veroordeeld voor geweld en maakte deel uit van de bende hooligans die in november 2015 enkele Italiaanse supporters van Napoli aanviel op de Brugse Eiermarkt. De man ontkent dat hij een leidende rol had tijdens de rellen in Sint-Andries. “Hij zat zoals zo vaak in café ‘t Putje en liep mee toen hij hoorde over een gevecht aan café In De Vriendschap”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Er waren geen voorafgaande afspraken gemaakt en er was geen sprake van enige structuur.”

Voor Brian V. (28) uit Roeselare vroeg de procureur 150 uur werkstraf en vijf jaar stadionverbod. Dat kon de man maar matig appreciëren. “Mijn vorige stadionverbod van vijf jaar is nog maar net afgelopen”, foeterde hij. “Ik zou graag nog eens met mijn dochter naar het voetbal gaan.” Omdat V. zich steeds meer begon op te winden zette de rechter hem buiten. “Papegaai”, “schijtzak” en “fuck the system”, riep de twintiger terwijl hij de zaal verliet.

Voor de andere beklaagden, onder wie zeven Nederlanders en een Pool, vroeg de procureur 150 uur werkstraf en drie jaar gerechtelijke stadionverbod. Kevin D. (35) duwde volgens het parket het autootje omver, waarna anderen het in brand staken. “Na zijn heldendaad stak hij zelfs triomfantelijk zijn armen in de lucht”, aldus de procureur. “Dit was pure vernielzucht.” De Zedelgemnaar ontkende dat hij tegen het autootje duwde en beweerde dat hij er enkel achter schuilde voor de projectielen. “Toen anderen het omver duwden, stak hij zijn armen in de lucht en begon hij mee te zingen”, stelde zijn advocaat. De meeste beklaagden gaven toe dat ze met voorwerpen gooiden, maar ontkenden dat ze daarbij iemand verwondden.

De Brugse strafrechtbank doet uitspraak op 7 november. (AFr)