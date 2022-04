Rechter wil munitie van oorlogsverzamelaar Johan Jonckheere uit Vladslo zelf bekijken bij DOVO

De strafrechter in Veurne zal zelf een bezoek brengen aan het nationale depot van DOVO om de inbeslaggenomen projectielen en munitie van oorlogsverzamelaar Johan Jonckheere te onderzoeken. Dat is eerder uitzonderlijk. “Ik wil met mijn eigen ogen zien of het om gevaarlijke en verboden stuks gaat”, sprak hij.

Twee maanden geleden moest Johan Jonckheere (66) uit Vladslo zich bij de rechter verantwoorden. Johan is een echte oorlogsverzamelaar en heeft in zijn woning en zolder een privécollectie van duizenden stuks waaronder foto’s, kostuums, werktuigen maar ook wapens en projectielen. Op 7 juni vorig jaar werden 946 stuks in beslag genomen door het parket via DOVO. Een zak met een tweehonderdtal ontstekers en meer dan 700 projectielen en munitie. Volgens Johan totaal onschadelijk gemaakte sierstukken, volgens het parket verboden wapens.

Bezoek bij DOVO

Sinds het proces houdt de rechter zijn vonnis in beraad. Er werd gevraagd om een wapendeskundige alles te laten onderzoeken maar dat zou handenvol geld kosten.

“Ik heb beslist om met mijn griffie zelf de stuk te gaan onderzoeken”, sprak de rechter dinsdag tegen Johan en zijn advocaat. “Die meer dan 700 stuks liggen in het nationale depot van DOVO in Oud-Heverlee. Op basis van foto’s in het dossier kan ik geen oordeel vormen.”

Zo’n bezoek van de rechter, zeker in deze zaken, is eerder uitzonderlijk. Wellicht zal de rechter ter plaatse door een expert van DOVO bijgestaan worden.

Op 13 september komt de zaak van Johan dan terug voor. “Ik hoop nog steeds van harte om mijn collectie terug te krijgen. Het is mijn levenswerk. Maar als dat niet gaat: vernietig het niet, maar schenk het aan het In Flanders Fields Museum”, sprak Johan. (JH)