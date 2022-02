Rechter wil man (65) uit Oostende interneren na slagen en verwondingen

De spanningen in residentie Rivièra in Oostende lopen al sinds begin 2018 hoog op. Het is bewoner Luc D. (65) die er voor problemen zorgt. En hij heeft het daarbij telkens op de voorzitter van de raad van bestuur van het gebouw gemunt.

“Maar ik weet niet wat hij tegen mij heeft. Er is nooit een incident geweest of zo”, vertelde die aan de rechter. Luc D. moest zich namelijk in de rechtbank verantwoorden voor slagen en verwondingen, belaging en bedreigingen.

Wanhopig

“Mijn cliënt is wanhopig”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Hij werd al bij zijn nek gegrepen en tegen de muur geduwd. Daardoor was hij vijf dagen arbeidsongeschikt. Op één van de briefjes die hij in zijn brievenbus vond, stond dat hij het schilderij Het Oordeel van Cambyses eens moest opzoeken, want dat zou ook zijn lot worden.”

“Op dat schilderij is te zien hoe iemand levend gevild wordt. Die man is dus zijn veilig gevoel in zijn eigen thuisomgeving helemaal kwijtgeraakt. Volgens de gerechtspsychiater is die man een haatdragende stalker met paranoïde waanstoornissen. Dat vormt uiteraard een gevaar voor mijn cliënt.”

Internering

Luc D. liet zich ondertussen opnemen en wordt nu residentieel begeleid voor zijn psychiatrische problematiek. Maar de procureur vorderde meteen ook een internering voor de man. “Hij zal daar meer mee geholpen zijn dan wanneer hij zelf de keuze krijgt om therapie te volgen”, klonk het.

Iets waar de advocaat van Luc D. niet mee akkoord ging. “Er is nu een periode van twee jaar zonder nieuwe feiten. En zijn huidige psychiater zegt dat hij naar een ambulante begeleiding kan gaan. Hij is geen gevaar voor de maatschappij. Die feiten knagen bovendien ook aan hem.” Vonnis op 8 maart.