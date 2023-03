Rechter trakteert student sales management op fikse werkstraf voor verkoop cocaïne

Een 21-jarige student sales management uit Roeselare zette zijn theorie op een verkeerde manier om in de praktijk door cocaïne te verkopen in het uitgaansmilieu. Hij belandde eind 2021 in de cel. Hij kreeg van de rechter een werkstraf van 120 uren en een boete van 1.600 euro. “Een jeugdzonde”, klonk het.

Op 9 december 2021 merkte de politie van de zone Mira in Waregem Mohamed El A. op in een auto met draaiende motor. In een handtas op de achterbank stak 28 gram cocaïne. In zijn kousen en broek vonden de agenten nog cocaïne en 980 euro cash.

Centje bijverdienen

El A. vloog in de cel en hield aanvankelijk de lippen stijf op elkaar. Halfweg maart bekende hij uiteindelijk toch dat hij drugs kocht in Antwerpen en per verkoop van een lading 2.250 euro winst maakte. “Om een centje bij te verdienen en wat meer in luxe te kunnen leven”, aldus zijn advocaat. Het witte poeder raakte hij vooral in het uitgaansmilieu kwijt. De rechter verklaarde ook 11.250 euro drugsgeld verbeurd. Voert hij zijn werkstraf niet uit, dan wacht een celstraf van 15 maanden. (LSi)