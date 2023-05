Rechter moet oordelen of verdachten schuldig zijn aan brutale home-invasion in Koksijde

De strafrechter in Veurne moet twee jaar na een brutale home-invasion in Koksijde oordelen of de twee verdachten alsnog schuldig zijn. De getuige in de zaak, zoon van de slachtoffers, sprak in de rechtszaal dat hij niet zeker is of de twee daarvoor wel in aanmerking komen. “En dus is het zonneklaar en moeten ze vrijgesproken worden”, vinden hun advocaten.

De home-invasion vond op 16 maart 2021 plaats in een woning in de Tennislaan in Koksijde. Daar woont een 95-jarige vrouw met haar 67-jarige invalide dochter. Ze werden plots verrast door twee gemaskerde mannen die de slachtoffers op bed gooiden en hen bevalen zich koest te houden. Ze werden echter verrast door de 58-jarige zoon die aanbelde.

Na een onderzoek en beschrijving van de lichaamsbouw van de daders ging de politie op zoek naar hen. Ze reden met een Renault Megane en via de ANPR-camera’s konden twee verdachten in beeld worden gebracht. Het gaat om de 40-jarige L.G. uit Henegouwen en de 39-jarige V.P. uit De Panne. Beiden stonden voor de strafrechter en riskeren drie jaar cel. De 58-jarige zoon kwam getuigen in de rechtbank, maar moest eerlijk toegeven dat hij niet zeker is van zijn zaak. “En dus is er op zijn minst twijfel en dat moet in hun voordeel spreken”, pleitten hun advocaten. “Dit is een flinterdun dossier en er kan niets weerhouden worden. We vragen de volledige vrijspraak.”

De rechter oordeelt op 6 juni. (JH)