Rechter mild voor vijftiger die luidruchtige jongeren met luchtdrukgeweer bedreigde in Oostende

Een 51-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver heeft voor de Brugse rechtbank 60 uur werkstraf gekregen voor bedreigingen en verboden wapenbezit. Een meevaller, want het openbaar ministerie had een jaar cel gevraagd.

Op 4 augustus vorig jaar verbleef J.D. met zijn gezin in een appartement aan de Van Iseghemlaan in Oostende. Ze waren er op vakantie, maar enkele luidruchtige jongeren deden die warme zomeravond zijn potje overkoken. De man, die al meerdere nachten op rij uit zijn slaap werd gehouden, nam een luchtdrukgeweer en zwaaide daarmee door het raam naar de jongeren. “Ofwel zijn jullie stil ofwel jaag ik een bol door jullie kop”, dreigde hij.

Het nachtlawaai bleef aanhouden waarop de vijftiger naar beneden kwam. Volgens procureur Jochen Van Aalst richtte hij het wapen op de jongelui. “Het verschil met een echt vuurwapen was niet te zien”, stelde hij. “De toegesnelde politieagenten hadden hun wapens getrokken en gericht op de beklaagde. Als zij niet zo professioneel hadden gehandeld, had dit slecht kunnen aflopen.”

Moeilijke periode

J.D. verduidelijkte dat hij door een moeilijke periode ging en stuurde met succes aan op een werkstraf. “Ik had die jongeren ook al meermaals gevraagd om stiller te zijn”, stelde hij. De man liep eerder al zes correctionele veroordelingen op, vooral voor eigendomsmisdrijven. Maar in 2016 kreeg hij voor de Antwerpse rechtbank ook al eens twintig maanden cel voor slagen. Hij werd ook al negentien keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Als hij zijn werkstraf niet correct uitvoert zal die worden omgezet in acht maanden cel.

(AFr)