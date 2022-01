Rechter mild voor Torhoutenaar die met koksmes op politie afstapte

Een 45-jarige Torhoutenaar heeft in de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor gewapende weerspannigheid en bedreigingen. Een milde straf want de procureur had twee jaar cel gevraagd.

Op 27 juni vorig jaar zette F.B. het op een drinken in het bijzijn van zijn kinderen. De man riep de hulp in van zijn ex en dreigde ermee zichzelf iets aan te doen. De vrouw snelde ter plaatse en verwittigde de politie. Twee agenten en twee ambulanciers namen in het appartementsgebouw de trap naar boven en probeerden op F.B. in te praten. Die haalde in de keuken een koksmes met een lemmet van 21 centimeter.

Koelbloedige agenten

“In de trappenhal plaatste de beklaagde het mes eerst op zijn eigen keel maar vervolgens richtte hij het ook naar de agenten”, verduidelijkte procureur Jochen van Aalst. “Hij stapte op de agenten af, die intussen hun wapen hadden getrokken. Pas bij de derde waarschuwing gooide hij het mes weg in zijn appartement waarna hij met pepperspray overmeesterd werd.” Van Aalst loofde de koelbloedigheid van de agenten, die zich burgerlijke partij stelden. “Ik heb zelf tien jaar bij de politie gewerkt en had in jullie plaats wellicht geschoten.” Vervolgens richtte hij zich ook tot de beklaagde: “U mag van geluk spreken dat u nog leeft.”

Eerder al veroordeeld

F.B. kreeg op 24 april 2020 al eens vijf jaar voorwaardelijke celstraf voor zwaar geweld tegenover zijn partner. Hij probeerde toen ook haar dochter te wurgen. Opmerkelijk genoeg werden zijn voorwaarden na het incident met het mes niet ingetrokken. “Het zou jammer zijn om hem nu wél in de gevangenis te stoppen”, pleitte zijn advocate Virginie Cottyn. “Mijn cliënt is sinds 2018 in behandeling voor zijn drankverslaving en kende die avond een terugval. Hij wou die agenten niets aandoen maar wou enkel dat ze weggingen. Hij ontkent trouwens dat hij het mes naar hen richtte. Hij wou enkel zichzelf iets aandoen.”

Aan de twee agenten moet de F.B. in totaal 1.100 euro schadevergoeding betalen. (AFr)