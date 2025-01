Rechter mild voor duo dat schilderijen stal in Brugse kunstgalerij: “Hij was onder invloed van speed”

Tot twee keer toe gingen inbrekers in de kunstgalerij van David De Graef in Brugge met een duur schilderij aan de haal. Daders Pascal C. (52) en Stef D. (46) komen weg met een milde bestraffing.

Op 15 juli 2021 drongen inbrekers de galerij in de buurt van het Groeningemuseum binnen. In amper twee minuten tijd gingen ze ervandoor met het schilderij ‘Contact’. Enkele dagen later kreeg de galerij opnieuw ongewenst bezoek. Toen werd het schilderij ‘Confess’ gestolen. De werken zijn elk 2.400 euro waard.

Lange tijd bleven de daders onbekend, maar dankzij het opsporingsprogramma Faroek (VTM) kreeg het gerecht Zeebruggeling Pascal C. (52) als verdachte in het vizier. Meerdere mensen hadden de kale vijftiger immers herkend op de getoonde camerabeelden. De zoon van zijn ex wees Wevelgemnaar Stef D. (47) aan als zijn handlanger.

Verkocht aan Oostendse bistro

Stef D. bekende meteen, maar Pascal C. hield zijn onschuld lange tijd staande. Volgens D. had C. de gestolen werken verkocht aan de uitbater van een Oostendse bistro. Daar werden de schilderijen ook effectief aangetroffen.

Pascal C. liep in het verleden al 21 veroordelingen op, waarvan zeven voor diefstal. De procureur vroeg twee jaar cel. Op zijn proces betwistte de man de feiten niet langer en vroeg hij een werkstraf. “Hij was onder invloed van speed, maar nu is hij drugsvrij”, aldus advocaat Jan Dekersgieter. De rechtbank gaf C. uiteindelijk twee jaar voorwaardelijke celstraf.

Stef D. riskeerde twaalf maanden voorwaardelijke celstraf. Hij nam Pascal C. in huis toen die dakloos was en liet zich naar eigen zeggen meeslepen. “Hij is naïef geweest”, pleitte meester Dieter Dewulf. De rechtbank veroordeelde D. tot 80 uur werkstraf. Als hij die niet correct uitvoert, hangt hem alsnog twaalf maanden cel boven het hoofd. (AFr)