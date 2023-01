Rechter mild voor duo dat in Brugge treinstel bekladde met graffiti

Een 26-jarige Portugees en een 19-jarige Italiaan hebben voor de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor vandalisme. Ze riskeerden acht maanden celstraf met uitstel.

Op 16 augustus betrapte een medewerker van Infrabel in de buurt van het Brugse station drie jongelui die een treinstel aan het bekladden waren met graffiti. De politie kon twee daders klissen. Portugees Duarte C. (26) en Italiaan Mattia P. (19) hadden verf aan de handen en spuitbussen bij zich. Hun kompaan kon ontkomen.

Op de gsm van de daders stonden filmpjes waarop te zien was hoe C. de trein met een spuitbus bewerkte. “Hij liet zich ook filmen terwijl hij in Nederland een trein bekladde”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele. “En er stonden ook beelden op van toen hij een metrotoestel onder handen nam. Die verspreidde hij trots via de sociale media. Graffiti kan als kunst worden beschouwd, maar als het op treinen of openbare gebrouwen wordt aangebracht gaat het om verkankering van het publiek domein.”

Schade vergoeden

Duarte C. drukte tijdens het proces zijn spijt uit. “Tijdens die twee dagen die ik in de cel doorbracht zijn mijn ogen opengegaan”, sprak hij. “Ik was helemaal fout bezig. Ik ben op jonge leeftijd naar Nederland gekomen om te werken, maar kwam als Uber-chauffeur financieel niet rond. Nu heb ik vast werk in een restaurant in Breda. Ik zal werken om alle schade te vergoeden.”

Ook Mattia P. gaf de feiten toe. “Ze hebben hun talenten verkeerd aangewend”, pleitte meester Ellen Eneman. “Die paar dagen voorhechtenis zijn een goede les geweest. Het had niet mogen gebeuren.”

Het openbaar ministerie vroeg acht maanden celstraf met uitstel maar de rechtbank legde geen straf op. Mochten ze nieuwe feiten plegen kan alsnog een straf worden opgelegd. De twee stonden ook terecht voor bendevorming, maar werden hiervoor vrijgesproken. Aan de vervoersmaatschappij NMBS moet het duo 287 euro schadevergoeding betalen. (AFr)