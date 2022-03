Rechter legt taxichauffeur contactverbod op met zijn ex-baas

De strafrechter in Veurne heeft een taxichauffeur uit Veurne een contactverbod opgelegd met zijn voormalige werkgever. De 54-jarige P.B. kreeg ook vier maanden cel met uitstel wegens belaging.

Tot in augustus vorig jaar was P.B. uit Veurne taxichauffeur in het bedrijf van B. in Koksijde. De relatie tussen beiden verzuurde echter compleet tot B. op een bepaald moment naar de politie stapte om aangifte te doen van belaging. “Hij werd in augustus vorig jaar werkelijk overspoeld met berichten en telefoons”, sprak zijn advocaat. “Hij gebruikte zelfs de sociale media accounts van zijn eigen moeder en zoon om mijn cliënt te kunnen beschimpen. B. heeft meerdere keren in die gesprekken gereageerd dat het echt zou moeten stoppen, maar hij ging maar door. Hij werd zelfs op straat eens bijna aangevallen door P.B. toen die op wandel was met zijn hond.”

Ruzie over wachtdiensten

De ruzie tussen beiden zou begonnen zijn toen P.B. op een zondag weigerde om een klant naar Zaventem te voeren, waarop B. reageerde door de vijf uur wachtdienst die de man per dag moet doen op bureau te laten uitvoeren in plaats van thuis. “Het gaat veel verder dan dat, want er is sprake van pesterijen tegen P.B.”, vond diens advocaat. “Hij is er zelfs ziek van geweest en was in ziekteverlof, maar werd daarna om dringende reden ontslagen. Hij heeft ook nog twee maanden loon te goed.”

De rechter achtte de feiten toch bewezen. Naast de vier maanden cel met uitstel kreeg hij ook een contactverbod met zijn ex-baas en moet hij die 450 euro schadevergoeding betalen. (JH)