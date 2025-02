Rechter buigt zich over bitse oorlog in tuinbeurzenwereld: “We werden zwartgemaakt in een mail”

Een organisator van tuinbeurzen uit Brugge moet zich voor de rechter verantwoorden omdat hij met een vals e-mailadres potentiële standhouders van een concurrent probeerde af te troggelen. Het slachtoffer ontdekte zelf wie hem probeerde zwart te maken.

De feiten dateren van 2022, een periode waarin tuinbeurzen het door de coronamaatregelen in 2020 en 2021 bijzonder moeilijk hadden, als de organisatoren al niet failliet waren gegaan. Verschillende standhouders kregen dat jaar een mail van ene ‘Xavier Maes’, een onbekende naam in de wereld. “In die mail werden wij zwartgemaakt”, zegt Peter Van der Henst van Lifestyle Vlaanderen, dat onder meer Countryside in Gent organiseert. “Ik stuurde daarop zelf een mailtje naar dat e-mailadres, met daarin een link. De afzender klikte op die link, waardoor ik zijn IP-adres te pakken had. Toen we daarmee naar de politie stapten, bleek het om G. S. te gaan, de organisator van meerdere tuinbeurzen. Xavier Maes was een puur fictieve naam”, zegt Van der Henst.

Imagoschade

Geconfronteerd met de beschuldigingen geeft G. S. toe. “Ik heb een fout gemaakt, maar ik hoop dat iedereen uit zijn fouten mag leren”, zegt hij. Of de rechtbank dat ook zo ziet, zal nog moeten blijken. G. S. wordt beschuldigd van valse naamdracht, valsheid in informatica en laster. Ondanks de imagoschade zal Lifestyle Vlaanderen zich geen burgerlijke partij stellen. “We willen gewoon dat de tuinbeurzenwereld weet dat wat die kerel overal rondgemaild heeft totaal niet klopt. Wat hij gedaan heeft, is gewoon heel smerig en laf”, zegt Peter Van der Henst. Op dinsdag 18 februari wordt de zaak behandeld voor de rechtbank in Brugge.