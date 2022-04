Rechter beveelt internering van Roeselarenaar die snelheidsovertredingen beging met de wagens die hij stal

De Brugse strafrechtbank heeft de internering bevolen van een 39-jarige Roeselarenaar die snelheidsovertredingen beging met de wagens die hij stal.

Op 13 september vorig jaar ging Kristof V. samen met zijn toenmalige vriendin met een Mini Cooper aan de haal op de parking van de Delhaize in Lichtervelde. De eigenares schreeuwde om hulp waarop een man met zijn Mercedes de uitgang versperde. Maar V. drukte het gaspedaal in en ramde de Mercedes aan hoge snelheid. Vervolgens ging de Roeselarenaar er te voet vandoor met zijn vriendin.

De eigenares van de Mini Cooper kon nog net een foto nemen van de dieven waardoor de politie Kristof V. en zijn vriendin, B.O. (44) uit Wortegem-Petegem, snel kon identificeren. V. bleek nog meer feiten te hebben gepleegd. In de nacht van 2 op 3 september ging hij in Roeselare aan de haal met een geparkeerde Ford Fiesta. Op 9 september liet hij in Lichtervelde zijn oog vallen op een Citroën C3 en de nacht erna stal hij in Ardooie een Peugeot Boxer.

Geestesstoornis

De gestolen wagens werden achtergelaten teruggevonden, met beschadigingen. Opvallend genoeg beging hij met de auto’s ook enkele snelheidsovertredingen. V. heeft een flink gevuld strafblad en kwam vorige zomer vrij na een veroordeling voor onder andere autodiefstallen. Na de feiten van september stelde de gerechtspsychiater een geestesstoornis vast bij de man, als gevolg van een speed- en alcoholverslaving. In die omstandigheden vroeg de procureur zijn internering. De verdediging verzette zich daar tevergeefs tegen.

B.O. kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Bij de diefstal van de Mini Cooper sprong ze naar eigen zeggen uit paniek mee in de wagen. Aan de slachtoffers kende de rechtbank in totaal 6.169 euro schadevergoeding toe. (AFr)