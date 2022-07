Rechter beveelt internering na zwaar geweld tegen vrouw: “Sloeg haar hoofd tegen houten kist”

Een 31-jarige man uit Kortrijk moet worden geïnterneerd. Dat besliste de rechter nadat een gerechtsdeskundige had vastgesteld dat hij geestesgestoord is. Vandaag, dinsdag, is de man al in een instelling opgenomen. “Dat lijkt me de beste beslissing”, knikte zijn bezorgde vader goedkeurend.

Op 5 september 2019 ging B.D. volledig door het lint. Hij verbleef bij een toen 52-jarige dame die zich over hem ontfermde en hem van de drugs wou afhelpen. Na een bezoek aan een tentoonstelling liep het echter helemaal fout. Bij thuiskomst kwam D. in een psychose terecht. Hij sloeg de vrouw met haar hoofd tegen een houten kist, nam haar in een wurggreep en gooide een salontafel tegen haar borst. De vrouw hield er een ribfractuur aan over.

Het is nu aan de kamer voor de bescherming van de maatschappij om te bepalen hoe de internering zal verlopen. De beslissing tot internering betekent dat hij geen andere straf meer krijgt, maar betekent niet dat hij niet voor de schadevergoeding van 1.500 euro moet opdraaien. (LSi)