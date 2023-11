Rechter beveelt internering dementerende vrouw (79) na geweld tegen hulpbehoevende partner in De Haan

De Brugse correctionele rechtbank heeft de internering bevolen van een 79-jarige vrouw uit De Haan. V.C., die dementerend is, ging haar 78-jarige hulpbehoevende partner te lijf met een mes.

Op 31 december vorig jaar verwittigde het slachtoffer zelf de hulpdiensten omdat zijn vrouw agressief tekeer ging. Toen de politie arriveerde, stond V.C. op straat te schreeuwen. In de woonkamer zat haar echtgenoot in zijn rolstoel, met een bebloed mes naast hem. Aan zijn voeten lag een grote plas bloed en de zeventiger had snijwonden aan het voorhoofd en aan een teen. Hij weigerde evenwel medische hulp.

Het slachtoffer verklaarde dat zijn vrouw hem al maanden erg slecht eten voorschotelde. Omdat hij dit niet wou eten, werd ze agressief en die dag had V.C. hem geschopt en geslagen. Vervolgens was ze hem met een mes te lijf gegaan, maar hij had de aanval kunnen afweren met zijn kruk. Vervolgens had ze hem bekogeld met borden.

Ontoerekeningsvatbaar

Het slachtoffer stelde dat zijn vrouw leed aan de ziekte van Alzheimer, maar niet naar de dokter wou gaan. De vrouw maakte een heel verwarde indruk en werd een paar dagen na de feiten gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar verblijft ze nog steeds. Volgens gerechtspsychiater is ze dementerend en daarom ontoerekeningsvatbaar. Omdat ze een gevaar vormt voor zichzelf en anderen wordt ze geïnterneerd. (AFr)