Rechter beslist dat tennis- en padelclub TC Loppem mag blijven: “Evenementenlocatie? Geen sprake van”

De 650 leden van tennis- en padelclub TC Loppem kunnen opgelucht ademhalen. De club mag nog minstens tot het voorjaar van 2031 op haar huidige locatie blijven. De Stichting Jean Van Caloen, die het kasteeldomein beheert waarop TC Loppem haar activiteiten ontplooit, wou het huurcontract laten ontbinden omdat de club overlast zou veroorzaken. Maar volgens de vrederechter is daar niets van aan. “We hopen dat we hier ook na 2031 kunnen blijven”, klinkt het bij de club. Voor de Stichting krijgt de zaak mogelijk nog een staartje.

“TC Loppem barst uit de voegen en overschrijdt de draagkracht van de buurt”: dat was de stelling van de Stichting Jean Van Caloen, beheerder van het kasteeldomein waar de tennis- en padelclub sinds 1982 haar terreinen huurt. “De sportclub wordt gerund als een heuse horecazaak en plaats voor allerhande evenementen. Dat is compleet in strijd met de huurovereenkomst en veroorzaakt talloze klachten bij de buurtbewoners”, klonk het fel.

Buurtbewoner Didier Braet trok namens de buurt aan de alarmbel. “Sinds hier drie padelterreinen werden aangelegd, is de overlast enorm toegenomen”, stelde hij. “De omgeving wordt geplaagd door lawaaierige feesten en wildparkeerders.” Zelf naar de vrederechter stappen zag de man evenwel niet zitten. De Stichting Jean Van Caloen deed dat wél en eiste dat het huurcontract met de club, dat nog loopt tot maart 2031, stante pede ontbonden werd.

Woonwijk

Maar in zijn vonnis van 29 december veegde de rechter, die de situatie persoonlijk kwam inspecteren, de eis van de Stichting integraal van tafel. Volgens de rechter past padelsport volledig binnen een tennisclub en gaf de Stichting expliciet de toestemming om een van de tennisterreinen om te vormen tot drie padelvelden. Van lawaaihinder is volgens de rechter geen sprake. “Zelfs bij volledige bezetting van de velden zou het geluidsniveau niet hoger zijn dat het normale omgevingsgeluid van een woonwijk overdag. De verkeershinder wordt zwaar overdreven en de club was al lange tijd aanwezig vóór de woonwijk werd ingeplant”, klinkt het.

De rechtbank benadrukt dat de afstand van de padelvelden tot de woningen voldoet aan de richtlijnen van Tennis Vlaanderen en merkt voorts ook op dat niemand van de buurtbewoners mee naar de rechtbank trok. “Met anonieme, niet-verifieerbare getuigenissen kan bezwaarlijk rekening worden gehouden”, aldus de rechtbank. Dat de club als een horecazaak of evenementenlocatie gerund zou worden acht de rechtbank evenmin bewezen. De Stichting viseerde ook de speeltuin, maar ook die past volgens de rechtbank perfect binnen de clubactiviteiten.

Stress

Stijn Ruckebusch, beheerder van TC Loppem, reageert opgelucht. “In de 41 jaar die we bestaan waren nooit klachten”, stelt hij. “Bij de vergunningsaanvraag voor onze padelvelden had niemand bezwaren. Maar plots kon het niet meer. Ik denk dat de coronacrisis, en de stress die ermee gepaard ging, daar voor heel wat tussen zat. Die klachten sloegen nergens op. Maar mijn vader Roger, die de club oprichtte, was er het hart van in. We hopen dat de plooien met de Stichting gladgestreken raken en dat het huurcontract na 2031 alsnog verlengd wordt. We hebben hier ten slotte 650 leden, waaronder 300 kinderen.”

Maar voor de Stichting volgt er mogelijk nog een staartje. Volgens Eline Verdonck, de advocate van TC Loppem, stapte de Stichting immers veel te lichtzinnig naar de rechtbank. “Ze had geen poot om op te staan”, zegt ze. “Een dergelijke eis inwilligen zou bovendien het Loppemse sportleven zwaar in het gedrang brengen. Dit is een schoolvoorbeeld van een tergend en roekeloos geding. We hebben dan ook een tegenklacht ingediend waarover de vrederechter later nog uitspraak zal doen.” Als er sprake is van een tergend en roekeloos geding kan de Stichting veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding aan TC Loppem voor alle proceskosten die de club heeft moeten maken.

Beroep

De Stichting kan nog beroep aantekenen tegen de uitspraak. “We zullen ons nu eerst rustig beraden en het vonnis analyseren”, zegt advocaat Pierre De Keukelaere. “Volgens de vrederechter kwam de club tegemoet aan bepaalde klachten, wat ons inziens ontegensprekelijk het gevolg is van de procedure. Andere klachten werden als niet bewezen of te weinig zwaarwichtig beschouwd. Wij hadden aangeboden die klachten te bewijzen met getuigen en hiertoe de buren laten oproepen, maar de vrederechter vond dat de buren maar zelf in het geding moesten tussenkomen.” (AFr)