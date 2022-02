Rechter acht partnergeweld bewezen, maar geeft 48-jarige Loppemnaar geen straf

Een 48-jarige Loppemnaar krijgt geen straf voor partnergeweld en werd vrijgesproken voor verkrachting van zijn echtgenote. De rechter achtte het partnergeweld wel bewezen, maar gaf de man de gunst van de opschorting. Het feit dat het koppel hun relatie een nieuwe start heeft gegeven, zat daar voor een groot deel tussen. Voor de verkrachting werd hij vrijgesproken.

De echtgenote van J.C. (48) uit Loppem stapte samen met haar ouders op 7 oktober 2019 naar de politie. Ze deed er aangifte van partnergeweld tegen haar man. Ze verklaarde dat de man agressief werd als hij gedronken had en op die momenten in een beest veranderde. Zo brak ze haar hand nadat hij haar een duw had gegeven en ze daarbij op de grond viel.

Vaginale bloedingen

Maar ze sprak ook over een incident van 2016. Toen was ze namelijk even in levensgevaar door hevige vaginale bloedingen. Die konden enkel veroorzaakt zijn door een brutale verkrachting met een stomp voorwerp volgens de wetsdokter.

J.C. ontkende dat hij zijn echtgenote verkracht had. Volgens hem waren er ook andere verklaringen voor de bloedingen, zoals een biopsie die de vrouw eerder onderging. De man verscheen voor de onderzoeksrechter, maar die liet hem voorwaardelijk vrij. Zo mocht hij zes maanden geen contact meer hebben met zijn echtgenote en moest hij zich voor zijn alcoholprobleem laten begeleiden. Ondertussen hebben de twee hun relatie een nieuwe start gegeven.

Duidelijk signaal?

De rechter veroordeelde in zijn vonnis het partnergeweld. “Partnergeweld is één van de vormen van zinloos en ontoelaatbaar geweld, waarheen een duidelijk maatschappelijk signaal nodig is”, staat er te lezen. Toch oordeelde de rechtbank uiteindelijk mild voor J.C. Hij werd schuldig verklaard wat het partnergeweld betreft, maar krijgt geen straf. Voor de verkrachting werd hij vrijgesproken omdat de verwondingen volgens de rechter inderdaad in onduidelijk omstandigheden ontstonden en er dus twijfel was.