Rechtbank beslist over twee weken over overlevering vijfde verdachte van ontvoeringspoging Van Quickenborne

In het onderzoek naar dreigingen tegen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne blijft de in Nederland opgepakte vijfde verdachte nog twee weken in de cel. De internationale rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam beslist op 19 januari over de overlevering van de 22-jarige Nederlander.

In het onderzoek zitten al vier verdachten in de cel in ons land, nadat Nederland hen eind vorig jaar overleverde. Op zaterdag 24 september raakte bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk door het Nationaal Crisiscentrum onder verhoogde beveiliging was geplaatst door een mogelijke dreiging.

Wapen, spanbandjes en flessen benzine

Over de precieze aard werd niet gecommuniceerd, maar er zouden plannen geweest zijn om de justitieminister te ontvoeren. In een achtergelaten wagen werden een wapen, spanbandjes en flessen benzine aangetroffen. Van Quickenborne en zijn gezin werden overgebracht naar een safehouse.

In Den Haag en Leidschendam werden in de nacht van 23 op 24 september drie verdachten opgepakt. Een vierde werd een dag later in Den Haag ingerekend. De verdachten werden overgeleverd aan België en zitten sindsdien nog steeds in voorlopige hechtenis.

Vijfde verdachte

Eind september konden Van Quickenborne en zijn gezin het safehouse verlaten, maar sinds 6 december moeten ze opnieuw onderduiken.

De vijfde verdachte werd op 15 december aangehouden. Volgens Nederlandse media gaat het om de 22-jarige Nederlander Lorenzo B. uit Den Haag, die een aansturende rol zou gehad hebben bij het plannen van de ontvoering. Bart Vosters, de Belgische advocaat van de man, is nog niet bereikbaar voor commentaar.

Geen beroep mogelijk

De beslissing over de overlevering wordt op 19 januari verwacht, meldt de rechtbank van Amsterdam. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk en als de overlevering wordt toegestaan moet die binnen tien dagen uitgevoerd worden. De IRK stond eerder al de overlevering van de andere verdachten in de zaak toe, maar in december weigerde ze enkele keren de overlevering van verdachten waarvoor België vragende partij was.

Zo oordeelde de rechtbank op 14 december dat de overlevering van een 33-jarige Nederlander niet toegestaan werd, gelet op het rapport van het Europees comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) eind november na bezoeken aan Belgische gevangenissen.

“De rechtbank (is) van oordeel dat de eerdere algemene detentie-garantie, die vooral betrekking heeft op de personal space van 3 vierkante meter – in combinatie met de grondslapersproblematiek – en de sanitaire omstandigheden, niet langer toereikend is. De situatie met betrekking tot de grondslapers zal volgens de antwoorden van de Belgische regering niet voor april 2023 zijn opgelost, terwijl naar nu blijkt de overbevolking is toegenomen, het gebrek aan personeel niet is opgelost en de overige detentie-omstandigheden niet voldoen aan de vereisten. De antwoorden van de Belgische regering op het CPT-rapport nemen de zorgen niet weg”, luidde het.