Rapper krijgt extra straf voor dealen drugs op Gentse Feesten maar moet niet naar de gevangenis

Een 19-jarige rapper uit Oostkamp heeft in beroep een bijkomende straf van negen maanden gekregen omdat hij tijdens de Gentse Feesten werd betrapt met een grote zak cannabis en hasj. Twee maanden geleden kreeg hij nog twee jaar met uitstel voor afpersing.

Op 19 juli vorig jaar zou rapper E.V. optreden tijdens de Gentse Feesten in het Baudelopark. Maar de politie was op de hoogte en via de actie Strop kon een man worden gevat die verwees naar E.V. Hij kreeg 18 maanden effectief en een boete van 8.000 euro, deels met uitstel.

Maar E.V. kreeg vorige maand in Brugge nog maar net twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor een afpersing. Op 3 september vorig jaar trokken E.V. en drie anderen naar de kerk van Moerkerke. E.V. had er afgesproken met twee minderjarigen om 60 gram hasj te verkopen. Eenmaal ter plaatse probeerde E.V. het heuptasje van de 15-jarige te stelen.

Vast adres

Hij dreigde ook met een mes en stal al het geld. Omdat deze feiten zich ook in het drugsmilieu afspeelden, vraagt zijn advocaat om voor het dealen van de drugs in Gent, geen bijkomende straf op te leggen. Of hij vroeg die 18 maanden effectief minstens om te zetten naar een straf met uitstel onder voorwaarden, dezelfde die hij kreeg in Brugge.

“Hij zat zes maanden in de gevangenis en is intussen van de drugs af”, motiveerde zijn advocaat. “Hij werkt en heeft een vast adres. Ik vraag u om hem niet opnieuw naar de gevangenis te sturen!” Het hof had daar wel oren naar, maar gaf hem toch een bijkomende straf van negen maanden, maar wel met uitstel onder voorwaarden. (OSM)