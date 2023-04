Racende motorrijder terecht voor schuldig verzuim na dood motard Niko (45) bij ongeval op Kortrijkse R8: “Zelfs nooit de hulpdiensten gebeld”

Het ongeval langs de Kortrijkse ring R8 in Kuurne waarbij motorrijder Niko Vandenbroucke (45) uit Izegem het leven liet, krijgt nog een gerechtelijk staartje. Motorrijder Djordy V. (26) uit Kuurne wordt door het parket aanzien als veroorzaker van het ongeval en bezondigde zich volgens de openbare aanklager aan schuldig verzuim door na het ongeval weg te lopen. Zelf vroeg hij voor de rechter de vrijspraak. “Er zijn geen kostbare minuten verloren gegaan door zijn houding”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Op 17 mei 2022 reden op een mooie zomerse lente-avond twee motards langs de R8 vanuit Kuurne richting Heule. Ze waren elkaar toevallig aan de rode lichten tegengekomen en beslisten eens flink gas te geven. “Te racen”, wond de openbare aanklager er geen doekjes om.

Klap tegen vangrails

Door de ondergaande zon was het zicht echter wat belemmerd. Djordy V. uit Kuurne belandde in de goot en kwam ten val. Getuigen die het zagen gebeuren, waren er niet. Een automobilist zag in de verte wel een stofwolk. De motorrijder uit Kuurne bleef enkele meters na de splitsing van de Ringlaan ter hoogte van bouwmaterialen en tegels Verhelst met zijn voorwiel onder de vangrail haperen. De tweewieler vloog nog tientallen meters verder. Niko Vandenbroucke volgde enkele meters achterop, kreeg aan maar liefst 140 kilometer per uur de schuivende motor tegen zich aan en maakte een zware klap tegen de vangrails. Enkele dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

“Er kwamen andere passanten af, ik panikeerde en ging naar huis” – Djordy V.

Na het ongeval bleef Niko al roerloos liggen. Djordy krabbelde recht, liep naar de andere motorrijder, legde zijn motorjas over hem maar vluchtte daarna weg. “Er kwamen andere passanten af, ik panikeerde en ging naar huis”, aldus V. “Ik wist wel dat anderen al de hulpdiensten aan het bellen waren.”

Geen verzekering, geen rijbewijs

Pas de volgende ochtend kon de politie hem thuis bij de kraag grijpen. Hij bleek zelf eigenlijk ook zwaargewond en moest na opname in het ziekenhuis geopereerd worden. De openbare aanklager neemt het hem kwalijk dat hij weg liep zonder de hulpdiensten te verwittigen. De motor waar hij een testrit mee deed, was noch ingeschreven noch verzekerd. Meer zelfs: V. bleek helemaal zelfs geen rijbewijs te hebben na enkele eerdere veroordelingen. Hij riskeert nu zes maanden cel, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van 1 jaar.

“Ik heb geen idee waarom ik daar niet ter plaatse gebleven ben. Ik vraag het me op vandaag nog altijd af” – Djordy V.

V. vroeg de vrijspraak als verantwoordelijke voor het ongeval, voor het schuldig verzuim én voor het vluchtmisdrijf. “Stuurfouten en snelheid lagen aan de basis van het ongeval”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Een lagere snelheid van slachtoffer Niko had volgens de verkeersdeskundige de gevolgen minder erg gemaakt. Door weg te lopen zijn er evenmin kostbare minuten verloren gegaan want er waren anderen de hulpdiensten al aan het bellen.”

“Ik heb geen idee waarom ik daar niet ter plaatse gebleven ben. Ik vraag het me op vandaag nog altijd af”, aldus Djordy V. De ouders, broer en zus van Niko Vandenbroucke stelden zich burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding. Vonnis op 31 mei. (LSi)