Raadkamer verlengt aanhouding moordenaar verpleegster Veronique (36)

Jürgen M. (41) blijft zeker nog een maand langer in de cel. De moordenaar van Veronique Nobus (36), een verpleegster uit Knokke-Heist, verblijft intussen iets meer dan tien dagen in de gevangenis op verdenking van moord. De Brugse raadkamer zich zou normaal gezien afgelopen vrijdag al over de zaak buigen, maar dat werd op vraag van de verdediging uitgesteld.

Zondagnacht 3 december, 2 uur. Bewoners van een appartementsgebouw in de deelgemeente Heist horen rond 2 uur kabaal in de gang. Enkele uren later was het alle hens aan dek in het gebouw: politie en parket kwamen ter plaatse, nadat Veronique Nobus (36) levenloos werd aangetroffen in haar woning. De dertiger bleek bovendien met messteken om het leven gebracht. Enkele uren later werd haar ex-partner Jürgen M. ingerekend door de politie.

Uitgesteld

Een dag later verscheen de man voor de Brugse onderzoeksrechter, die besloot zijn aanhouding te verlengen. Afgelopen vrijdag zou de zaak dan voor een eerste maal voor de Brugse raadkamer verschijnen. De verdediging vroeg echter om de zaak uit te stellen.

Vrijdagochtend verscheen Jürgen M. opnieuw voor de raadkamer. Die besliste om de aanhouding van de veertiger met een maand te verlengen. “Mijn cliënt werkt goed mee”, zei zijn advocate. Ook vandaag wenste de advocate voor de rest geen commentaar kwijt.