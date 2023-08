Raadkamer nog steeds niet akkoord met elektronisch toezicht voor Jordy D. die Milan (15) doodstak

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend nog steeds niet in te gaan op de vraag om Jordy D. onder elektronisch toezicht te plaatsen. De jongeman vierde in september 2021 zijn verjaardag thuis in Oostkamp, maar dat eindigde in een dodelijke steekpartij. Milan Meert (15) kwam die dag om het leven.

Een verjaardagsfeest met dodelijke afloop, dat is niet hoe Jordy D. dacht dat zijn feest op 24 september 2021 zou verlopen. De jongeman vierde in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp in het bijzijn van heel wat vrienden zijn verjaardag. Alles verliep gemoedelijk, tot plots Milan Meert (15) en een kompaan besloten op te dagen.

Geen verjaardagsfelicitaties, maar wel bittere ernst: het duo kwam een openstaande drugsschuld opeisen. Ze bedreigden Jordy D. met een stroomstootwapen, maar kort nadien werden ook effectief enkele schoten gelost. Jordy D. haalde dan maar een bajonet boven waarmee hij Milan doodstak.

Elektronisch toezicht

De jongeman verblijft sindsdien in de gevangenis. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend over de verdere aanhouding van de jongeman. Advocaat Ellen Eneman vroeg opnieuw om elektronisch toezicht, maar de raadkamer besliste niet op dat verzoek in te gaan. De aanhouding van de jongeman werd daarom met twee maanden verlengd. (CCA)