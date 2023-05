Raadkamer laat twee Brugse broers die verdacht worden van moordpoging vrij onder voorwaarden

De Brugse raadkamer boog zich dinsdagmiddag opnieuw over een zaak waarin twee broers uit Brugge verdacht worden van een moordpoging in Roemenië. De zaak werd eerder met een week uitgesteld, waarna de voorzitter van de raadkamer dinsdagmiddag alsnog besloot het duo vrij te laten onder voorwaarden. Het tweetal zit sinds eind april achter slot en grendel nadat een bezoek aan hun thuisland Roemenië resulteerde in een heuse klopjacht. De foto’s van beide mannen pronkten zelfs op de Most Wanted-lijst van Roemenië. Dankzij een Europees aanhoudingsbevel konden beide mannen in België ingerekend worden.

De twee Brugse broers hadden hun reis naar Roemenië vorige zomer wel anders voorgesteld. Het tweetal zou er volgens de Roemeense politie tijdens hun vakantie een dertiger hebben neergestoken. De broers konden vluchten, maar niet veel later ontstond er een heuse heksenjacht naar de twee. Beide mannen keerden terug naar Brugge, maar stonden sindsdien wel geseind via de Most Wanted-lijst in Roemenië. De twee broers konden uiteindelijk in België in de boeien gerekend worden.

Uitlevering

Roemenië vraagt nu de uitlevering van beide mannen. Vorige week dinsdag verscheen het tweetal voor een eerste keer voor de Brugse raadkamer, maar de zaak werd met een week uitgesteld. De raadkamer boog zich dinsdagochtend opnieuw over de zaak en besliste nu beide mannen vrij te laten onder voorwaarden, zodat eerst de detentievoorwaarden in Roemenië onderzocht kunnen worden.

Er werd geen beroep aangetekend tegen die beslissing. (CCA)